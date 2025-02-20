FT: США виступають проти фрази "російська агресія" у заяві G7 до річниці війни

Анонімні співрозмовники зазначили, що продовжують працювати зі США над цим питанням та сподіваються на угоду

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США виступають проти того, щоб використати фразу "російська агресія" у заяві G7 з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України. Про це Financial Times повідомили п'ять анонімних західних чиновників, знайомих із цим питанням.

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"Ми твердо переконані в тому, що необхідно проводити різницю між Росією та Україною. Це не одне й те саме. Американці блокують це формулювання, але ми все ще працюємо над ним і сподіваємося на угоду", – сказав один із чиновників.

За словами неназваних співрозмовників, це може зірвати традиційну демонстрацію єдності. У заяві "великої сімки" від 2024 року фраза "російська агресія" згадувалася п'ять разів.

Вони наголосили, що розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у початку повномасштабної війни, назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів" та запропонував повернути Росію до G7.

Двоє неназваних співрозмовників зазначили, що наполегливість у пом'якшенні формулювання показує "ширше зрушення" у політиці США. Країна тепер описує повномасштабну війну як "український конфлікт".