FT: США выступают против фразы "российская агрессия" в заявлении G7 к годовщине войны

Анонимные собеседники отметили, что продолжают работать с США над этим вопросом и надеются на соглашение

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США выступают против того, чтобы использовать фразу "российская агрессия" в заявлении G7 по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом Financial Times сообщили пять анонимных западных чиновников, знакомых с этим вопросом.

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"Мы твердо убеждены в том, что необходимо проводить различие между Россией и Украиной. Это не одно и то же. Американцы блокируют эту формулировку, но мы все еще работаем над ней и надеемся на соглашение", – сказал один из чиновников.

По словам неназванных собеседников, это может сорвать традиционную демонстрацию единства. В заявлении "большой семерки" от 2024 года фраза "российская агрессия" упоминалась пять раз.

Они отметили, что разногласия возникли после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Украину в начале полномасштабной войны, назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и предложил вернуть Россию в G7.

Двое неназванных собеседников отметили, что настойчивость в смягчении формулировки показывает "более широкий сдвиг" в политике США. Страна теперь описывает полномасштабную войну как "украинский конфликт".