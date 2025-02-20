Хегсет "ошеломил" Украину заявлением о сворачивании части войск США в Европе – NBC

В Пентагоне в официальном комментарии заверили, что эта информация абсолютно неправдивая

Пит Хегсет (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Глава Пентагона Пит Хегсет во время личного общения "ошеломил" украинцев, когда на встрече с президентом Владимиром Зеленским сказал о возможном сокращении контингента американских войск в Европе. Об этом пишет NBC в статье, которая основывается на интервью с более чем 12 чиновниками США, Европы и других людей, знакомых с переговорами.

Однако официально Пентагон опровергает.

Как сообщили пятеро собеседников журналистов, Хегсет объявил украинцам, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения "многих" американских сил в Европе, поскольку Штаты больше сосредотачиваются на Азиатско-Тихоокеанском регионе и своей границе с Мексикой.

Однако пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот заявил в комментарии журналистам, что "эта информация на 100% неправдивая".

Уллиот также сказал, что Хегсет "не делал никаких заявлений ни о сворачивании американских войск в Европе, ни о временных рамках".

При этом Хегсет и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своих путешествий на прошлой неделе высказывали последовательное сообщение о том, что Европе нужно взять на себя больше ответственности за собственную оборону, потому что администрация Трампа предоставляет приоритет южной границе США и Индо-Тихоокеанскому региону.