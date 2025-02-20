Гегсет "приголомшив" Україну заявою про згортання частини військ США в Європі – NBC

У Пентагоні в офіційному коментарі запевнили, що ця інформація є абсолютно неправдивою

Піт Гегсет (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Очільник Пентагону Піт Гегсет під час особистого спілкування "приголомшив" українців, коли на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським сказав про можливе скорочення контингенту американських військ в Європі. Про це пише NBC у статті, що ґрунтується на інтерв’ю з понад 12 чиновниками США, Європи та інших людей, знайомих із переговорами.

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Проте офіційно Пентагон спростовує.

Як повідомили п’ятеро співрозмовників журналістів, Гегсет оголосив українцям, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скорочення "багатьох" американських сил у Європі, оскільки Штати більше зосереджуються на Азійсько-Тихоокеанському регіоні та своєму кордоні з Мексикою.

Однак прессекретар Пентагону Джон Улліот заявив у коментарі журналістам, що "ця інформація на 100% неправдива".

Улліот також сказав, що Гегсет "не робив жодних заяв ані про згортання американських військ у Європі, ані про часові рамки".

Але Гегсет і віцепрезидент США Джей Ді Венс під час своїх подорожей минулого тижня висловлювали послідовне повідомлення про те, що Європі потрібно взяти на себе більше відповідальності за власну оборону, тому що адміністрація Трампа надає пріоритет південному кордону США та Індо-Тихоокеанському регіону.