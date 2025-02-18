Генсек НАТО оголосив про готовність Європи очолити гарантії безпеки для України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про готовність Європи взяти на себе зобов’язання щодо надання Україні гарантій безпеки. Про це він написав в Х після неформальної зустрічі європейських лідерів у Франції.
"Готові і бажають. Це мій погляд на сьогоднішню зустріч у Парижі. Європа готова і бажає активізуватися. Очолювати забезпечення гарантій безпеки України", – написав він.
Рютте зазначив, що європейці готові і бажають і інвестувати набагато більше у власну безпеку.
"Треба буде визначити деталі, але зобов’язання чіткі", – додав він.
- Британський прем'єр Кір Стармер вважає, що гарантії безпеки від Сполучених Штатів є єдиним шляхом до миру в Україні. Водночас він визнає, що європейцям треба робити більше. Такої самої думки і Зеленський.
- Стармер заявив про готовність розмістити війська в Україні для забезпечення гарантій безпеки та виконання мирної угоди.
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