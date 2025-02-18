Генсек НАТО оголосив про готовність Європи очолити гарантії безпеки для України

Марк Рютте запевняє, що європейці готові і хочуть більше вкладати у безпеку

Зустріч європейських лідерів у Парижі (Фото: Х / Mark Rutte)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про готовність Європи взяти на себе зобов’язання щодо надання Україні гарантій безпеки. Про це він написав в Х після неформальної зустрічі європейських лідерів у Франції.

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"Готові і бажають. Це мій погляд на сьогоднішню зустріч у Парижі. Європа готова і бажає активізуватися. Очолювати забезпечення гарантій безпеки України", – написав він.

Рютте зазначив, що європейці готові і бажають і інвестувати набагато більше у власну безпеку.

"Треба буде визначити деталі, але зобов’язання чіткі", – додав він.

Британський прем'єр Кір Стармер вважає, що гарантії безпеки від Сполучених Штатів є єдиним шляхом до миру в Україні. Водночас він визнає, що європейцям треба робити більше. Такої самої думки і Зеленський.

Стармер заявив про готовність розмістити війська в Україні для забезпечення гарантій безпеки та виконання мирної угоди.

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