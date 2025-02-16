FT: США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України

Запит було надіслано цього тижня, коли європейські лідери вимагали взяти участь у переговорах щодо припинення війни

Артснаряди (Ілюстративне фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Сполучені Штати попросили європейські столиці надати детальні пропозиції щодо зброї, миротворчих військ і заходів безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки для припинення війни Росії проти України. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на чотирьох неназваних західних посадовців, обізнаних з цим питанням.

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Запит було надіслано до столиць цього тижня, розповіли офіційні особи, ознайомлені з документом. Це сталося, коли європейські лідери вимагали взяти участь у переговорах щодо припинення війни.

"Цей [документ] є способом, за допомогою якого ми гарантуємо свою участь", — сказав один із посадовців.

У матеріалі йдеться, що президент Франції Емманюель Макрон запросив обраних європейських лідерів на саміт у Парижі вже в понеділок, 17 лютого, щоб обговорити, як Європа може посилити підтримку України, викликану зауваженнями офіційних осіб США цього тижня щодо мирного процесу.

Вашингтон має намір у своїй анкеті, надісланій урядам Держдепартаментом США, визначити готовність Європи захистити Київ після мирного врегулювання та ціну, яку вона готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою.

Держдеп запитав інформацію про військову техніку, яку європейські столиці зможуть надати, а також про кількість бригад, які вони готові розгорнути, розповіли посадовці.

"Я сам не бачив [анкету], але цілком розумію, що це допомогло б сконцентрувати розмову", – сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Він додав, що, попри запит США, європейські країни повинні чітко визначити, як вони можуть активізувати свої зусилля.

"Я чую, як європейські країни скаржаться, що їм не одразу знайшлося місце за столом [переговорів]. Мій аргумент такий: спочатку організуйтеся разом, обговоріть і подумайте про те, яким може бути внесок Європи", – наголосив генсек Альянсу.

Запит США надійшов напередодні туру європейськими столицями спецпредставника американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога, що розпочнеться наступного тижня з Брюсселя.

12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.

Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.

13 лютого глави МЗС низки європейських держав виступили зі спільною заявою про необхідність участі у переговорах.

14 лютого за участь Європи у перемовинах виступив глава МЗС Китаю Ван Ї.