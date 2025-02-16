FT: США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины

Запрос был направлен на этой неделе, когда европейские лидеры потребовали принять участие в переговорах по прекращению войны

Артснаряды (Иллюстративное фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Соединенные Штаты попросили европейские столицы предоставить детальные предложения по оружию, миротворческим войскам и мерам безопасности, которые они могли бы предоставить Украине в рамках любых гарантий безопасности для прекращения войны России против Украины. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на четырех неназванных западных чиновников, осведомленных в этом вопросе.

Запрос был направлен в столицы на этой неделе, рассказали официальные лица, ознакомленные с документом. Это произошло, когда европейские лидеры потребовали принять участие в переговорах по прекращению войны.

"Этот [документ] является способом, посредством которого мы гарантируем свое участие", — сказал один из чиновников.

В материале говорится, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил избранных европейских лидеров на саммит в Париже уже в понедельник, 17 февраля, чтобы обсудить, как Европа может усилить поддержку Украины, вызванную замечаниями официальных лиц США на этой неделе по мирному процессу.

Вашингтон намерен в своей анкете, направленной правительствам Госдепартаментом США, определить готовность Европы защитить Киев после мирного урегулирования и цену, которую она готова заплатить в обмен на участие в переговорах с Москвой.

Госдеп запросил информацию о военной технике, которую европейские столицы смогут предоставить, а также о количестве бригад, которые они готовы развернуть, рассказали чиновники.

"Я сам не видел [анкету], но вполне понимаю, что это помогло бы сконцентрировать разговор", – сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он добавил, что несмотря на запрос США, европейские страны должны четко определить, как они могут активизировать свои усилия.

"Я слышу, как европейские страны жалуются, что им не сразу нашлось место за столом [переговоров]. Мой аргумент таков: сначала организуйтесь вместе, обсудите и подумайте о том, каким может быть вклад Европы", — подчеркнул генсек Альянса.

Запрос США поступил накануне тура по европейским столицам спецпредставителя американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога, который начнется на следующей неделе из Брюсселя.

12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.

Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.

13 февраля главы МИД ряда европейских государств выступили с общим заявлением о необходимости участия в переговорах.

14 февраля за участие Европы в переговорах выступил глава МИД Китая Ван И.