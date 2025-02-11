Reuters: США хотят подтолкнуть Европу покупать больше американского оружия для Украины

Непонятно, планируют ли США просить европейские страны покупать американское оружие через коммерческие контракты или из запасов

HIMARS (Иллюстративное фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников покупать больше американского оружия для Украины в преддверии потенциальных мирных переговоров с Москвой, что может улучшить позицию Киева. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

План, если он будет официально оформлен, даст определенную уверенность руководству Украины, которое волнуется, что Трамп может заблокировать дальнейшую помощь стране, чьи военные медленно теряют территории на востоке.

Европейские страны ранее закупали американское оружие для Украины еще при администрации 46-го президента США Джо Байдена.

Официальные лица США, включая спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили собеседники.

Это одна из нескольких идей, которые администрация обсуждает по поводу потенциального продолжения поставок вооружения Киеву, не тратя значительных капиталов США, добавили они.

В интервью Reuters в понедельник, 10 февраля, Келлог отказался подтвердить план, но сказал: "США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику".

"Есть много вариантов. Сейчас все в игре", – сказал Келлог, добавив, что поставки, ранее одобренные Байденом, все еще поступают в Украину.

Непонятно, планируют ли США просить европейские страны покупать американское оружие через коммерческие контракты или непосредственно из запасов. Заключение некоторых коммерческих контрактов может продолжаться годами, пишут журналисты.

Администрация Трампа неделями обсуждала, продолжать ли вооружать Украину и как.

Во время своей президентской кампании Трамп пообещал прекратить любую помощь Украине. Но некоторые его советники в кулуарах утверждали, что Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев в военном плане, особенно если мирные переговоры отложатся до конца этого года.

Представители администрации рассматривают соглашение с Европой о покупке оружия как потенциальный обходной путь, который позволит Вашингтону поддерживать Киев, не тратя средства своих налогоплательщиков.

12 декабря 2024 года Трамп пообещал не отказываться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на Россию.

3 февраля 2025 года Reuters писало, что США возобновили поставки оружия в Украину после короткой паузы.