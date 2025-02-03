Reuters: США возобновили поставки оружия в Украину после короткой паузы

У команды Трампа все еще не было четкого сигнала о том, будет ли она продолжать оказывать значительную военную помощь Украине

HIMARS (Иллюстративное фото: Leszek Szymanski/EPA)

Поставки американского оружия в Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, а затем возобновлены на выходных, поскольку администрация президента США Дональда Трампа обсуждала свою политику по отношению к Киеву. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

По словам двух источников, поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной оценки прекращения какой-либо помощи Украине.

Есть фракции внутри администрации, которые расходятся во взглядах по поводу того, в какой мере Вашингтон должен продолжать помогать Киеву оружием из американских запасов, сказал один из собеседников.

Но короткая пауза в поставках является первым внешним признаком интенсивности дебатов в новой администрации. У команды Трампа все еще не было четкого сигнала о том, будет ли она оказывать значительную военную помощь Украине.

Белый дом не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.

В материале говорится, что в последние месяцы своего пребывания в должности 46-й президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине американского оружия в среднем более чем на $1 млрд. Даже больше, если включить новые контракты на будущее производство.

С тех пор как Трамп принял присягу, никаких пакетов помощи не было объявлено, но считалось, что оружие, предоставленное Байденом, продолжит поступать.

21 января 2025 года президент США Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. По его словам, помощь другим странам во многих случаях противоречит американским ценностям.

Голос Америки со ссылкой на информацию от Пентагона сообщил, что военной помощи для Украины это не касается.