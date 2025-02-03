Reuters: США відновили постачання зброї до України після короткої паузи
Постачання американської зброї в Україну були ненадовго призупинені в останні дні, а потім відновлені на вихідних, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа обговорювала свою політику щодо Києва. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.
За словами двох джерел, постачання відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення будь-якої допомоги Україні.
Є фракції всередині адміністрації, які розходяться в поглядах щодо того, якою мірою Вашингтон повинен продовжувати допомагати Києву зброєю з американських запасів, сказав один зі співрозмовників.
Але коротка пауза у постачанні є першою зовнішньою ознакою інтенсивності дебатів в новій адміністрації. У команди Трампа все ще не було чіткого сигналу про те, чи продовжуватиме вона надавати значну військову допомогу Україні.
Білий дім не відразу відповів на запит Reuters про коментарі.
У матеріалі йдеться, що в останні місяці свого перебування на посаді 46-й президент США Джо Байден схвалив надання Україні американської зброї в середньому на понад $1 млрд. Навіть більше, якщо включити нові контракти на майбутнє виробництво.
Відтоді як Трамп склав присягу, жодних пакетів допомоги не було оголошено, але вважалося, що зброя, надана Байденом, продовжить надходити.
- 21 січня 2025 року президент США Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. За його словами, допомога іншим країнам у багатьох випадках суперечить американським цінностям.
- Голос Америки з посиланням на інформацію від Пентагону повідомив, що військової допомоги для України це не стосується.