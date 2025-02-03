Reuters: США відновили постачання зброї до України після короткої паузи

У команди Трампа все ще не було чіткого сигналу про те, чи продовжуватиме вона надавати значну військову допомогу Україні

HIMARS (Ілюстративне фото: Leszek Szymanski/EPA)

Постачання американської зброї в Україну були ненадовго призупинені в останні дні, а потім відновлені на вихідних, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа обговорювала свою політику щодо Києва. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

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За словами двох джерел, постачання відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення будь-якої допомоги Україні.

Є фракції всередині адміністрації, які розходяться в поглядах щодо того, якою мірою Вашингтон повинен продовжувати допомагати Києву зброєю з американських запасів, сказав один зі співрозмовників.

Але коротка пауза у постачанні є першою зовнішньою ознакою інтенсивності дебатів в новій адміністрації. У команди Трампа все ще не було чіткого сигналу про те, чи продовжуватиме вона надавати значну військову допомогу Україні.

Білий дім не відразу відповів на запит Reuters про коментарі.

У матеріалі йдеться, що в останні місяці свого перебування на посаді 46-й президент США Джо Байден схвалив надання Україні американської зброї в середньому на понад $1 млрд. Навіть більше, якщо включити нові контракти на майбутнє виробництво.

Відтоді як Трамп склав присягу, жодних пакетів допомоги не було оголошено, але вважалося, що зброя, надана Байденом, продовжить надходити.

21 січня 2025 року президент США Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. За його словами, допомога іншим країнам у багатьох випадках суперечить американським цінностям.

Голос Америки з посиланням на інформацію від Пентагону повідомив, що військової допомоги для України це не стосується.