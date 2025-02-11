Reuters: США хочуть спонукати Європу купувати більше американської зброї для України

Незрозуміло, чи планують США просити європейські країни купувати американську зброю через комерційні контракти чи із запасів

HIMARS (Ілюстративне фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує спонукати європейських союзників купувати більше американської зброї для України напередодні потенційних мирних переговорів з Москвою, що може покращити позицію Києва. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

План, якщо він буде офіційно оформлений, дасть певну впевненість керівництву України, яке хвилювалося, що Трамп може заблокувати подальшу допомогу країні, чиї військові повільно втрачають території на сході.

Європейські країни раніше закуповували американську зброю для України ще за часів адміністрації 46-го президента США Джо Байдена.

Офіційні особи США, включно зі спецпредставником Трампа із питань України та Росії Кітом Келлогом, обговорять можливі закупівлі зброї з європейськими союзниками цього тижня під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомили співрозмовники.

Це одна з кількох ідей, які адміністрація обговорює щодо потенційного продовження постачань озброєння Києву, не витрачаючи значних капіталів США, додали вони.

В інтерв’ю Reuters у понеділок, 10 лютого, Келлог відмовився підтвердити план, але сказав: "США завжди люблять продавати зброю, вироблену в Америці, тому що це зміцнює нашу економіку".

"Є багато варіантів. Зараз все в грі", – сказав Келлог, додавши, що постачання, які раніше схвалив Байден, все ще надходять до України.

Незрозуміло, чи планують США просити європейські країни купувати американську зброю через комерційні контракти чи безпосередньо із запасів. Укладання деяких комерційних контрактів може тривати роками, пишуть журналісти.

Адміністрація Трампа тижнями обговорювала, чи продовжувати озброювати Україну і як.

Під час своєї президентської кампанії Трамп пообіцяв припинити будь-яку допомогу Україні. Але деякі з його радників за лаштунками стверджували, що Вашингтон повинен продовжувати підтримувати Київ у військовому плані, особливо якщо мирні переговори відкладуться до кінця цього року.

Представники адміністрації розглядають угоду з Європою про купівлю зброї як потенційний обхідний шлях, який дозволить Вашингтону підтримувати Київ, не витрачаючи кошти своїх платників податків.

12 грудня 2024 року Трамп пообіцяв не відмовлятись від України, а допомогу Києву з боку Вашингтона використовувати як важіль впливу на Росію.

3 лютого 2025 року Reuters писало, що США відновили постачання зброї до України після короткої паузи.