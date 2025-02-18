Генсек НАТО объявил о готовности Европы возглавить гарантии безопасности для Украины

Марк Рютте уверяет, что европейцы готовы и хотят больше вкладывать в безопасность

Встреча европейских лидеров в Париже (Фото: Х/Mark Rutte)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности Европы взять на себя обязательства в предоставлении Украине гарантий безопасности. Об этом он написал в Х после неформальной встречи европейских лидеров во Франции.

"Готовы и желают. Это мой взгляд на сегодняшнюю встречу в Париже. Европа готова и желает активизироваться. Возглавлять обеспечение гарантий безопасности Украины", – написал он.

Рютте отметил, что европейцы готовы и желают и инвестировать гораздо больше в собственную безопасность.

"Надо будет определить детали, но обязательства четкие", – добавил он.

Британский премьер Кир Стармер считает, что гарантии безопасности от Соединенных Штатов – единственный путь к миру в Украине. В то же время он признает, что европейцам нужно делать больше. Такого же мнения и Зеленский.

Стармер заявил о готовности разместить войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности и выполнения мирного соглашения.

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