Генсек НАТО объявил о готовности Европы возглавить гарантии безопасности для Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности Европы взять на себя обязательства в предоставлении Украине гарантий безопасности. Об этом он написал в Х после неформальной встречи европейских лидеров во Франции.
"Готовы и желают. Это мой взгляд на сегодняшнюю встречу в Париже. Европа готова и желает активизироваться. Возглавлять обеспечение гарантий безопасности Украины", – написал он.
Рютте отметил, что европейцы готовы и желают и инвестировать гораздо больше в собственную безопасность.
"Надо будет определить детали, но обязательства четкие", – добавил он.
- Британский премьер Кир Стармер считает, что гарантии безопасности от Соединенных Штатов – единственный путь к миру в Украине. В то же время он признает, что европейцам нужно делать больше. Такого же мнения и Зеленский.
- Стармер заявил о готовности разместить войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности и выполнения мирного соглашения.
Читайте также: FT: США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины