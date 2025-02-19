"Цілком розумно призупинити вибори". Стармер підтримав Зеленського у суперечці з Трампом
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримав президента Володимира Зеленського на тлі суперечки останнього з американським лідером Дональдом Трампом щодо необхідності виборів в Україні. Така публікація з'явилася на сайті британського уряду.
Стармер висловив підтримку Зеленському як демократично обраному лідеру України й заявив, що було цілком розумно призупинити проведення виборів під час війни, як це зробила Британія під час Другої світової.
Також британський прем'єр знову заявив про свою підтримку зусиль, очолюваних США, щодо встановлення тривалого миру в Україні, який би стримав Росію від будь-якої майбутньої агресії.
Під час розмови Стармер наголосив на необхідності для всіх спільно працювати.
Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що для України є дуже важливою роль Британії у зміцненні оборони та безпеки Європи.
"Обговорили майбутні перспективи й можливості. Підтримка Великої Британії надзвичайно важлива, і ми ніколи не забудемо повагу британського народу до України та наших громадян", – розповів український лідер.
Наступного тижня заплановано візит Стармера до США, де він зустрінеться з президентом країни Дональдом Трампом.
- 18 лютого президент США заявив на пресконференції, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4% і що Україні слід провести вибори перед проведенням переговорів щодо закінчення війни. У відповідь вранці 19 лютого український лідер зазначив, що Трамп озвучив російську дезінформацію.
Уже ввечері президент США назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що президенту України краще "рухатися швидко або у нього не залишиться країни". У вечірньому зверненні український лідер заявив, що розраховує на прагматизм Америки, й зауважив, що найсильнішим потрібно обрати мир, а не російського диктатора Путіна.
Зокрема, на підтримку Зеленського виступив канцлер Шольц та очільниця дипломатії країни Бербок, прем'єр-міністр Норвегії Стьоре, лідерка британської Консервативної партії Баденок, а також колишній соратник Трампа, віцепрезидент у його першу каденцію Пенс.