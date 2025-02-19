"Цілком розумно призупинити вибори". Стармер підтримав Зеленського у суперечці з Трампом

Прем'єр нагадав про досвід його країни у Другій світовій

Володимир Зеленський та Кір Стармер (Ілюстративне фото з 2024 року: EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримав президента Володимира Зеленського на тлі суперечки останнього з американським лідером Дональдом Трампом щодо необхідності виборів в Україні. Така публікація з'явилася на сайті британського уряду.

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Стармер висловив підтримку Зеленському як демократично обраному лідеру України й заявив, що було цілком розумно призупинити проведення виборів під час війни, як це зробила Британія під час Другої світової.

Також британський прем'єр знову заявив про свою підтримку зусиль, очолюваних США, щодо встановлення тривалого миру в Україні, який би стримав Росію від будь-якої майбутньої агресії.

Під час розмови Стармер наголосив на необхідності для всіх спільно працювати.

ДОВІДКА Останні довоєнні вибори у Сполученому Королівстві відбулися у 1935 році, а наступні – лише у липні 1945-го, уже після капітуляції нацистської Німеччини. Останні довоєнні вибори у Сполученому Королівстві відбулися у 1935 році, а наступні – лише у липні 1945-го, уже після капітуляції нацистської Німеччини.

Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що для України є дуже важливою роль Британії у зміцненні оборони та безпеки Європи.

"Обговорили майбутні перспективи й можливості. Підтримка Великої Британії надзвичайно важлива, і ми ніколи не забудемо повагу британського народу до України та наших громадян", – розповів український лідер.

Наступного тижня заплановано візит Стармера до США, де він зустрінеться з президентом країни Дональдом Трампом.