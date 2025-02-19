Венс: Вибори в Україні можливі й під час війни, бути проти – абсурдно
Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що необхідність проведення виборів в Україні тепер є політикою Штатів. Про це він розповів у коментарі американському ультраправому медіа The National Pulse.
Венс вважає, що проведення виборів надасть президенту Володимиру Зеленському "найсильнішу позицію".
Також він заявив, що європейські партнери США не мають атакувати Дональда Трампа за те, що він пропонує провести вибори в Україні, оскільки вони ж кажуть, що російсько-українська війна є війною за демократію.
"Як можна нападати на вибори, коли вся ваша ідея війни в Україні полягає у тому, що це війна за демократію. Я просто вважаю, що це смішно", – стверджує віцепрезидент США.
Політик вчергове аргументував необхідність виборів в Україні тим, що Штати провели голосування під час Громадянської війни, а також помилково заявив, що у Великій Британії нібито були вибори під час Другої світової (насправді ж вони пройшли вже після її завершення).
Венс вважає "абсурдною" ідею, що не можна проводити вибори під час війни.
"І президент [Трамп] дуже чітко дав зрозуміти, що, на його думку, це має статися. Так що, ви знаєте, такою є американська політика... Вона досить проста і прямолінійна", – підсумував віцепрезидент.
Також Венс розкритикував та застеріг українського лідера Зеленського від "нападок" на Трампа й заявив, що публічне "лаяння" американського політика призведе лише до зворотного ефекту
- 18 лютого президент США заявив на пресконференції, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4% і що Україні слід провести вибори перед проведенням переговорів щодо закінчення війни.
У відповідь вранці 19 лютого український лідер зазначив, що Трамп озвучив російську дезінформацію.
Уже ввечері президент США назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що президенту України краще "рухатися швидко або у нього не залишиться країни". У вечірньому зверненні український лідер заявив, що розраховує на прагматизм Америки, й зауважив, що найсильнішим потрібно обрати мир, а не російського диктатора Путіна.