Венс: Вибори в Україні можливі й під час війни, бути проти – абсурдно

Віцепрезидент зазначив, що політика США у цьому питанні "досить проста і прямолінійна"

Джей Ді Венс (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що необхідність проведення виборів в Україні тепер є політикою Штатів. Про це він розповів у коментарі американському ультраправому медіа The National Pulse.

Венс вважає, що проведення виборів надасть президенту Володимиру Зеленському "найсильнішу позицію".

Також він заявив, що європейські партнери США не мають атакувати Дональда Трампа за те, що він пропонує провести вибори в Україні, оскільки вони ж кажуть, що російсько-українська війна є війною за демократію.

"Як можна нападати на вибори, коли вся ваша ідея війни в Україні полягає у тому, що це війна за демократію. Я просто вважаю, що це смішно", – стверджує віцепрезидент США.

Політик вчергове аргументував необхідність виборів в Україні тим, що Штати провели голосування під час Громадянської війни, а також помилково заявив, що у Великій Британії нібито були вибори під час Другої світової (насправді ж вони пройшли вже після її завершення).

Венс вважає "абсурдною" ідею, що не можна проводити вибори під час війни.

"І президент [Трамп] дуже чітко дав зрозуміти, що, на його думку, це має статися. Так що, ви знаєте, такою є американська політика... Вона досить проста і прямолінійна", – підсумував віцепрезидент.

Також Венс розкритикував та застеріг українського лідера Зеленського від "нападок" на Трампа й заявив, що публічне "лаяння" американського політика призведе лише до зворотного ефекту