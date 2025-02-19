Вэнс: Необходимость выборов в Украине – это политика США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что необходимость проведения выборов в Украине теперь является политикой Штатов. Об этом он рассказал в комментарии американскому ультраправому медиа The National Pulse.
Вэнс считает, что проведение выборов предоставит президенту Владимиру Зеленскому "самую сильную позицию".
Также он заявил, что европейские партнеры США не должны атаковать Дональда Трампа за то, что он предлагает провести выборы в Украине, поскольку они говорят, что российско-украинская война является войной за демократию.
"Как можно нападать на выборы, когда вся ваша идея войны в Украине состоит в том, что это война за демократию. Я просто считаю, что это смешно", – утверждает вице-президент США.
Политик в очередной раз аргументировал необходимость выборов в Украине тем, что Штаты провели голосование во время Гражданской войны, а также ошибочно заявил, что в Великобритании якобы были выборы во время Второй мировой (на самом деле они прошли уже после ее завершения).
Вэнс считает "абсурдной" идею, что нельзя проводить выборы во время войны.
"И президент [Трамп] очень четко дал понять, что, по его мнению, это должно произойти. Так что, вы знаете, такова американская политика... Она достаточно проста и прямолинейна", – подытожил вице-президент.
Также Вэнс раскритиковал и предостерег украинского лидера Зеленского от "нападения" на Трампа и заявил, что публичная "ругань" по поводу американского политика приведет лишь к обратному эффекту.
- 18 февраля президент США заявил на пресс-конференции, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4% и что Украине следует провести выборы перед проведением переговоров насчет окончания войны.
В ответ утром 19 февраля украинский лидер отметил, что Трамп озвучил российскую дезинформацию.
Уже вечером президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что президенту Украины лучше "двигаться быстро или у него не останется страны". В вечернем обращении украинский лидер заявил, что рассчитывает на прагматизм Америки, и отметил, что сильнейшим нужно избрать мир, а не российского диктатора Путина.