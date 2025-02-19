"Совершенно разумно приостановить выборы". Стармер поддержал Зеленского в споре с Трампом
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал президента Владимира Зеленского на фоне спора последнего с американским лидером Дональдом Трампом по поводу необходимости выборов в Украине. Такая публикация появилась на сайте британского правительства.
Стармер выразил поддержку Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и заявил, что было разумно приостановить проведение выборов во время войны, как это сделала Британия во время Второй мировой.
Также британский премьер вновь заявил о своей поддержке усилий, возглавляемых США, по установлению длительного мира в Украине, который сдержал бы Россию от любой предстоящей агрессии.
Во время разговора Стармер отметил необходимость для всех совместно работать.
Зеленский в вечернем обращении отметил, что для Украины очень важна роль Британии в укреплении обороны и безопасности Европы.
"Обсудили будущие перспективы и возможности. Поддержка Великобритании чрезвычайно важна, и мы никогда не забудем уважение британского народа к Украине и нашим гражданам", – рассказал украинский лидер.
На следующей неделе запланирован визит Стармера в США, где он встретится с президентом страны Дональдом Трампом.
- 18 февраля президент США заявил на пресс-конференции, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4% и что Украине следует провести выборы перед проведением переговоров насчет окончания войны. В ответ утром 19 февраля украинский лидер отметил, что Трамп озвучил российскую дезинформацию.
Уже вечером президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что президенту Украины лучше "двигаться быстро или у него не останется страны". В вечернем обращении украинский лидер заявил, что рассчитывает на прагматизм Америки, и отметил, что сильнейшим нужно избрать мир, а не российского диктатора Путина.
В частности, в поддержку Зеленского выступили канцлер Шольц и глава дипломатии страны Бербок, премьер-министр Норвегии Стере, лидер британской Консервативной партии Баденок, а также бывший соратник Трампа, вице-президент в его первую каденцию Пенс.