"Совершенно разумно приостановить выборы". Стармер поддержал Зеленского в споре с Трампом

Премьер напомнил об опыте его страны во Второй мировой

Владимир Зеленский и Кир Стармер (Иллюстративное фото с 2024 года: EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал президента Владимира Зеленского на фоне спора последнего с американским лидером Дональдом Трампом по поводу необходимости выборов в Украине. Такая публикация появилась на сайте британского правительства.

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Стармер выразил поддержку Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и заявил, что было разумно приостановить проведение выборов во время войны, как это сделала Британия во время Второй мировой.

Также британский премьер вновь заявил о своей поддержке усилий, возглавляемых США, по установлению длительного мира в Украине, который сдержал бы Россию от любой предстоящей агрессии.

Во время разговора Стармер отметил необходимость для всех совместно работать.

СПРАВКА Последние довоенные выборы в Соединенном Королевстве состоялись в 1935 году, а последующие – только в июле 1945-го, уже после капитуляции нацистской Германии. Последние довоенные выборы в Соединенном Королевстве состоялись в 1935 году, а последующие – только в июле 1945-го, уже после капитуляции нацистской Германии.

Зеленский в вечернем обращении отметил, что для Украины очень важна роль Британии в укреплении обороны и безопасности Европы.

"Обсудили будущие перспективы и возможности. Поддержка Великобритании чрезвычайно важна, и мы никогда не забудем уважение британского народа к Украине и нашим гражданам", – рассказал украинский лидер.

На следующей неделе запланирован визит Стармера в США, где он встретится с президентом страны Дональдом Трампом.