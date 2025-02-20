Зеленський зустрівся зі спецпосланцем Трампа: США попросили без заяв та пресконференції

Речник президента зауважив, що не йдеться про скасування цих заходів

Володимир Зеленський і Кіт Келлог (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський та спецпосланець лідера США Кіт Келлог мали зустріч у Києві, підтвердив LIGA.net прессекретар українського лідера Сергій Никифоров.

Він наголосив, що спільні заяви Зеленського та Келлога і запитання журналістів до них не були скасовані, оскільки не передбачалися.

За словами речника, на прохання американської сторони формат зустрічі передбачав лише протокольну зйомку.

Зазвичай, після офіційних зустрічей, президент та іноземні політики виступають на пресконференції зі спільними заявами та відповідають на питання журналістів.

Зустріч спецпосланця з президентом України відбувається на тлі суперечки між лідером США Дональдом Трампом та Зеленським. Чи пов'язано це з форматом зустрічі у Києві – невідомо.

Також Никифоров повідомив Суспільному, що Келлог ще добу проведе в Україні, тому "можливо" встигне відвідати фронт, як того хотів Зеленський.

Раніше, 19 лютого, спецпосланець Трампа зустрівся з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком – останній заявив, що Росія намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити Україну та Штати.