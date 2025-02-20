Зеленський зустрівся зі спецпосланцем Трампа: США попросили без заяв та пресконференції
Президент Володимир Зеленський та спецпосланець лідера США Кіт Келлог мали зустріч у Києві, підтвердив LIGA.net прессекретар українського лідера Сергій Никифоров.
Він наголосив, що спільні заяви Зеленського та Келлога і запитання журналістів до них не були скасовані, оскільки не передбачалися.
За словами речника, на прохання американської сторони формат зустрічі передбачав лише протокольну зйомку.
Зазвичай, після офіційних зустрічей, президент та іноземні політики виступають на пресконференції зі спільними заявами та відповідають на питання журналістів.
Зустріч спецпосланця з президентом України відбувається на тлі суперечки між лідером США Дональдом Трампом та Зеленським. Чи пов'язано це з форматом зустрічі у Києві – невідомо.
Також Никифоров повідомив Суспільному, що Келлог ще добу проведе в Україні, тому "можливо" встигне відвідати фронт, як того хотів Зеленський.
Раніше, 19 лютого, спецпосланець Трампа зустрівся з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком – останній заявив, що Росія намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити Україну та Штати.
- 18 лютого президент США заявив на пресконференції, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4% і що Україні слід провести вибори перед переговорами щодо закінчення війни. У відповідь вранці 19 лютого український лідер зазначив, що Трамп озвучив російську дезінформацію.
Уже ввечері президент США назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що президенту України краще "рухатися швидко або у нього не залишиться країни". У вечірньому зверненні український лідер заявив, що розраховує на прагматизм Америки, й зауважив, що найсильнішим потрібно обрати мир, а не російського диктатора Путіна.
- Згодом Трамп повідомив, що хоче відродити угоду про рідкісноземельні метали, яку не підписала Україна. Також президент США заявив про наявність у РФ "козирів" у вигляді захоплених територій на потенційних переговорах щодо закінчення війни.