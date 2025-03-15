Зеленский: Украина испытала ракету "Длинный Нептун", есть удар на расстоянии 1000 км

Подробностей об этой ракете президент пока не стал раскрывать

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина успешно применила новую ракету собственного производства "Длинный Нептун". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он заслушал доклады по ракетной программе и отметил, что есть "существенные результаты". По его словам, новая ракета "Длинный Нептун" прошла испытание и успешное боевое применение.

"Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – 1000 км. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности", – сообщил Зеленский.

Также он заслушал доклад от главы Минобороны Рустема Умерова по поводу новых пакетов помощи от партнеров. В настоящее время обеспечивается поставка артиллерии.