Зеленский: Украина испытала ракету "Длинный Нептун", есть удар на расстоянии 1000 км
Украина успешно применила новую ракету собственного производства "Длинный Нептун". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Он заслушал доклады по ракетной программе и отметил, что есть "существенные результаты". По его словам, новая ракета "Длинный Нептун" прошла испытание и успешное боевое применение.
"Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – 1000 км. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности", – сообщил Зеленский.
Также он заслушал доклад от главы Минобороны Рустема Умерова по поводу новых пакетов помощи от партнеров. В настоящее время обеспечивается поставка артиллерии.
- 24 декабря 2024 года The Economist сообщал, что Украина разрабатывает крылатую ракету "Трембита", способную избивать по Москве.
- 28 февраля сообщалось, что производитель NASAMS заходит в Украину – будет производить ракеты для ПВО.