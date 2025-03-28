Зеленський: Україна домовилася з партнерами щодо ліцензій на виробництво ППО
На зустрічі "коаліції охочих" у Парижі Україна домовилася з деякими партнерами щодо ліцензій на виробництво протиповітряного озброєння та "доступу до складів" цих країн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.
"Ми домовилися з деякими лідерами щодо нашого українського доступу до їх складів із боєприпасами. Ми домовилися про ліцензії на виробництво ППО", – розповів глава держави.
Також Україна та партнери працюватимуть над наданням ліцензій на виробництво деяких видів артилерії, а окрім цього вони домовились про інвестиції в виробництво українських дронів і ракет, додав глава держави.
На цьому ж брифінгу Зеленський повідомив, що з деякими країнами Європи є домовленість про розширення доступу України до їхніх розвідувальних даних.
- 15 березня Зеленський заявив, що є "постійний великий дефіцит" ракет для систем протиповітряної оборони SAMP-T італо-французького виробництва.
Тоді президент зауважував, що Україна "потрошечки" розвиває напрямок отримання ліцензій на виробництво ППО.