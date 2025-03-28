Україна та країни Європи домовилися розширити доступ до розвідданих – Зеленський

Йдеться про доступ до відповідних технологій та супутників, які мають партнери

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

На зустрічі "коаліції охочих" у Парижі Україна домовилася з європейськими партнерами про розширення доступу до їхніх розвідувальних даних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

Голова держави повідомив, що таку домовленість досягнено з деякими країнами, але відмовився уточнити.

За словами Зеленського, розширення доступу України до розвідданих – це саме європейська ініціатива.

Йдеться про доступ до відповідних технологій та супутників, які мають партнери, пояснив президент.