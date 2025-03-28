Україна та країни Європи домовилися розширити доступ до розвідданих – Зеленський
На зустрічі "коаліції охочих" у Парижі Україна домовилася з європейськими партнерами про розширення доступу до їхніх розвідувальних даних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.
Голова держави повідомив, що таку домовленість досягнено з деякими країнами, але відмовився уточнити.
За словами Зеленського, розширення доступу України до розвідданих – це саме європейська ініціатива.
Йдеться про доступ до відповідних технологій та супутників, які мають партнери, пояснив президент.
- 4 та 5 березня, після суперечки з Зеленським у Білому домі, Трамп тимчасово призупинив військову допомогу та обмін розвідданими з Україною.
- Водночас спецпосланець Трампа Віткофф заявляв, що Штати не закривали доступ до розвідувальної інформації, яку потребує Україна для захисту та оборони. Джерела CNN заявляли, що американці "скоротили" обмін будь-якою інформацією, яку українські сили могли б використовувати для ударів по росіянах.
- США відновили допомогу та обмін розвідданими з Україною лише після переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Йдеться про пакети військової допомоги, які оголосила ще попередня адміністрація Байдена.