Віткофф: США ніколи не закривали Україні доступ до розвідданих, потрібних для оборони

Спецпосланець Трампа на Близькому Сході заявив, що питання обміну розвідданими з Україною порушуватиметься на зустрічі у Саудівській Аравії

Стів Віткофф (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

США ніколи не закривали доступ до розвідувальної інформації, яку потребує Україна для захисту та оборони. Про це в ефірі Fox News заявив спецпосланець американського президента з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Відповідаючи на запитання, чи у повному обсязі США діляться з Україною розвідданими, Віткофф сказав: "Наскільки я розумію, ми ніколи не відключаємо розвідку для чогось оборонного, що потрібно Україні".

Він додав, що це питання також порушуватиметься на переговорах представників України та США у Саудівській Аравії.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що США близькі до відновлення передання розвідданих Україні.