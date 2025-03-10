Віткофф: США ніколи не закривали Україні доступ до розвідданих, потрібних для оборони
США ніколи не закривали доступ до розвідувальної інформації, яку потребує Україна для захисту та оборони. Про це в ефірі Fox News заявив спецпосланець американського президента з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
Відповідаючи на запитання, чи у повному обсязі США діляться з Україною розвідданими, Віткофф сказав: "Наскільки я розумію, ми ніколи не відключаємо розвідку для чогось оборонного, що потрібно Україні".
Він додав, що це питання також порушуватиметься на переговорах представників України та США у Саудівській Аравії.
Раніше президент Дональд Трамп заявив, що США близькі до відновлення передання розвідданих Україні.
- Трамп призупинив усю військову допомогу США для України. Це сталось після його сварки з президентом Володимиром Зеленським 28 лютого.
- 5 березня директор ЦРУ Реткліфф повідомив про зупинку передання Україні розвідувальних даних США.
- 6 березня анонсували зустріч між США та Україною в Саудівській Аравії. Вона має відбутись 11 березня.
- 7 березня українське МЗС виклало порядок денний зустрічі. На ній обговорюватимуть україно-американські двосторонні відносини, стратегічне партнерство, його подальший розвиток і шлях до миру.