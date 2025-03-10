Трамп каже, що США близькі до зняття паузи в обміні розвідданими з Україною

Дональд Трамп (Фото: Peter Foley/EPA)

США близькі до відновлення передання розвідданих Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп журналістам на борту Air Force One, повідомляє Axios.

Репортер запитав Трампа, чи розглядає він можливість зняття розвідувального блокування щодо України.

"Ми майже зробили це, ми дійсно майже зробили це", – відповів він.

Також Трамп висловив думку, що Україна підпише з США угоду про корисні копалини.

Він хоче, щоб Україна прагнула до миру, але каже, що зараз вона не продемонструвала цього "тією мірою, якою потрібно".

"Але я думаю, що вони це зроблять, і я думаю, що це стане очевидним упродовж наступних двох-трьох днів", – заявив президент США.

Трамп сподівається цього тижня досягти прогресу в припиненні вогню і вважає, що зустріч у Саудівській Аравії між делегаціями США та України дасть хороші результати.

Трамп призупинив всю військову допомогу США для України. Це сталось після його сварки з президентом Володимиром Зеленським 28 лютого.

5 березня директор ЦРУ Реткліфф повідомив про зупинку передання Україні розвідувальних даних США.

6 березня анонсували зустріч між США та Україною в Саудівській Аравії. Вона має відбутись 11 березня.

7 березня українське МЗС виклало порядок денний зустрічі. На ній обговорюватимуть україно-американські двосторонні відносини, стратегічне партнерство, його подальший розвиток і шлях до миру.