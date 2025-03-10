Трамп говорит, что США близки к снятию паузы в обмене разведданными с Украиной

Дональд Трамп (Фото: Peter Foley/EPA)

США близки к возобновлению передачи разведданных Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One, сообщает Axios.

Репортер спросил Трампа, рассматривает ли он возможность снятия разведывательной блокировки касательно Украины.

"Мы почти сделали это, мы действительно почти сделали это", – сказал он.

Также Трамп выразил мнение, что Украина подпишет с США соглашение о полезных ископаемых.

Он хочет, чтобы Украина стремилась к миру, но говорит, что сейчас она не продемонстрировала это "в той мере, в какой нужно".

"Но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным на протяжении следующих двух-трех дней", – заявил президент США.

Трамп надеется на этой неделе добиться прогресса в прекращении огня и считает, что встреча в Саудовской Аравии между делегациями США и Украины даст хорошие результаты.

Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины. Это произошло после его ссоры с президентом Владимиром Зеленским 28 февраля.

5 марта директор ЦРУ Рэтклифф сообщил об остановке передачи Украине разведывательных данных США.

6 марта анонсировали встречу между США и Украиной в Саудовской Аравии. Она должна состояться 11 марта.

7 марта украинское МИД изложило повестку дня встречи. На ней будут обсуждать украино-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие и путь к миру.