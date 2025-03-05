США остановили передачу разведданных и поставки оружия Украине – глава ЦРУ

Рассмотреть восстановление помощи Трамп может после того, как Украина согласится начать переговоры о мире

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США приостановили поставки оружия и разведывательных данных в Украину. Об этом Financial Times сообщили чиновники, знакомые с ситуацией.

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"Три официальных лица, знакомых с решением, подтвердили, что Вашингтон заморозил каналы разведки с Киевом", – сказано в сообщении.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф также подтвердил эту информацию. Корреспондент Белого дома Эдвард Лоуренс сообщил в соцсети, что об этом Рэтклифф сказал в комментарии FoxNews.

Глава ЦРУ отметил, что с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру, после письма президента Владимира Зеленского к лидеру США Дональду Трампу.

В то же время советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп может рассмотреть восстановление помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и приняты меры по укреплению доверия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его интервью Fox News.

"Я думаю, если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к ним, а также фактически вынести на обсуждение некоторые меры по укреплению доверия, то президент внимательно рассмотрит возможность снятия этой паузы", – сказал Уолц.

Ссора между Зеленским и Трампом с Вэнсом произошла во время встречи лидеров в Овальном кабинете 28 февраля.

На этом фоне было сорвано подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.

Также после ссоры Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины.

4 марта Зеленский поручил Умерову и дипломатам связаться с США и узнать о прекращении помощи.