Зеленский поручил Умерову и дипломатам связаться с США и узнать о прекращении помощи

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский на фоне сообщений о прекращении помощи Украине поручил связаться с США, чтобы получить четкий ответ. Об этом он сообщил вечером 4 марта.

Президент отметил, что дал поручение министру обороны Рустему Умерову, руководителям разведок и дипломатам связаться со своими коллегами в США и получить официальную информацию.

"Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают уважительного диалога, четкой позиции друг друга. Особенно, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны", – сказал он.

По словам Зеленского, Украина не одну неделю получала разные сигналы о прекращении помощи. К тому же был прецедент, когда была остановлена гуманитарная и энергетическая помощь, а в конце января и военная. Но тогда удалось все быстро восстановить.

Президент подчеркнул, что Украина успела подготовиться к любым сценариям.

"Мы видели риски. Поэтому наши службы – и военные, и специальные службы – успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 22-й год. Сейчас наша устойчивость выше. У нас есть средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не хочет бесконечной войны", – сказал он.

Зеленский в очередной раз сказал, что Украина всегда будет благодарна Америке за поддержку. К тому же речь идет не только о нашей стране – США работают над сохранением "довольно хрупких основ безопасности в Европе", отметил он.

Президент заявил, что Украина стремится к конструктивному сотрудничеству и партнерским отношениям. А о том, что произошло в Белом доме вместо переговоров, "можно только сожалеть".

"Но надо находить силу идти дальше, уважать друг друга, как мы всегда уважаем Америку, Европу, всех партнеров, и вместе делать все, чтобы приблизить мир. И я благодарю всех, кто Украину в этом поддерживает", – резюмировал глава государства.

Утром 4 марта американские медиа сообщили, что Трамп принял решение приостановить военную помощь Украине.

Впоследствии премьер Польши Туск заявил, что сообщения, поступающие с границы, из хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны.

ABC News сообщало, что Украина получила 90% помощи от США, объявленной Байденом в рамках PDA.

Вице-президент Вэнс заявил, что для возобновления помощи Украина должна сесть за стол переговоров.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что приостановка помощи – временная мера и перезагрузка.