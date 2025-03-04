Зеленський доручив Умєрову та дипломатам зв'язатися із США щодо припинення допомоги
Президент Володимир Зеленський на тлі повідомлень про припинення допомоги Україні доручив зв'язатися із США, щоб отримати чітку відповідь. Про це він повідомив увечері 4 березня.
Президент зазначив, що дав доручення міністру оборону Рустему Умєрову, керівникам розвідок та дипломатам зв'язатися зі своїми відповідниками у США та отримати офіційну інформацію.
"Люди не повинні здогадуватись. Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. А надто, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни", – сказав він.
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