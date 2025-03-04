Зеленський доручив Умєрову та дипломатам зв'язатися із США щодо припинення допомоги

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський на тлі повідомлень про припинення допомоги Україні доручив зв'язатися із США, щоб отримати чітку відповідь. Про це він повідомив увечері 4 березня.

Президент зазначив, що дав доручення міністру оборону Рустему Умєрову, керівникам розвідок та дипломатам зв'язатися зі своїми відповідниками у США та отримати офіційну інформацію.

"Люди не повинні здогадуватись. Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. А надто, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни", – сказав він.

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