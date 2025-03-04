Прем'єр Франції про зупинення допомоги: США кидають Україну та дозволяють Росії перемогти

Франсуа Байру (Фото: ЕРА)

Рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні сигналізує про те, що Америка "кидає" Київ та дозволяє Росії перемогти. Таку думку озвучив прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру під час парламентських дебатів, повідомляє Sky News.

"Призупинення допомоги країні, яка зазнала нападу, під час війни означає відмову від держави, на яку напали, і прийняття чи надію на перемогу агресора", – заявив він.

Французький прем'єр також зазначив, що після цього Європі потрібно "швидко та ефективно" замінити постачання американського озброєння, щоб Україна "не дала тріщини".

Напередодні міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сказав парламенту, що Європа має зробити все можливе, щоб Україна спромоглася утримати лінію фронту.

"Ця лінія фронту є першою лінією оборони Європи та Франції. Ми, європейці, зараз стикаємося з нав'язаним нам вибором: зусилля та свобода чи комфорт і рабство", – сказав він.