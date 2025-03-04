Прем'єр Франції про зупинення допомоги: США кидають Україну та дозволяють Росії перемогти
Рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні сигналізує про те, що Америка "кидає" Київ та дозволяє Росії перемогти. Таку думку озвучив прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру під час парламентських дебатів, повідомляє Sky News.
"Призупинення допомоги країні, яка зазнала нападу, під час війни означає відмову від держави, на яку напали, і прийняття чи надію на перемогу агресора", – заявив він.
Французький прем'єр також зазначив, що після цього Європі потрібно "швидко та ефективно" замінити постачання американського озброєння, щоб Україна "не дала тріщини".
Напередодні міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сказав парламенту, що Європа має зробити все можливе, щоб Україна спромоглася утримати лінію фронту.
"Ця лінія фронту є першою лінією оборони Європи та Франції. Ми, європейці, зараз стикаємося з нав'язаним нам вибором: зусилля та свобода чи комфорт і рабство", – сказав він.
- Вранці 4 березня американські медіа повідомили, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу Україні.
- Згодом прем'єр Польщі Туск заявив, що повідомлення, що надходять із кордону, з хабу в Ясьонці, підтверджують заяви американської сторони.
- ABC News повідомляло, що Україна отримала 90% допомоги від США, оголошеної Байденом у рамках PDA.
- Віцепрезидент Венс заявив, що для відновлення допомоги Україна має сісти за стіл переговорів.