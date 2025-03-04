Премьер Франции про остановку помощи: США бросают Украину и позволяют России победить
Решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине сигнализирует о том, что Америка "бросает" Киев и позволяет России победить. Такое мнение озвучил премьер-министр Франции Франсуа Байру в ходе парламентских дебатов, передает Sky News.
"Приостановка помощи стране, подвергшейся нападению, во время войны означает отказ от государства, на которое напали, и принятие или надежду на победу агрессора", – заявил он.
Французский премьер также отметил, что после этого Европе нужно "быстро и эффективно" заменить поставки американского вооружения, чтобы Украина "не дала трещину".
Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал парламенту, что Европа должна сделать все возможное, чтобы Украина смогла удержать линию фронта.
"Эта линия фронта является первой линией обороны Европы и Франции. Мы, европейцы, сейчас сталкиваемся с навязанным нам выбором: усилие и свобода или комфорт и рабство", – сказал он.
- Утром 4 марта американские медиа сообщили, что Трамп принял решение приостановить военную помощь Украине.
- Впоследствии премьер Польши Туск заявил, что сообщения, поступающие с границы, из хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны.
- ABC News сообщало, что Украина получила 90% помощи от США, объявленной Байденом в рамках PDA.
- Вице-президент Вэнс заявил, что для возобновления помощи Украина должна сесть за стол переговоров.