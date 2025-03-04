Премьер Франции про остановку помощи: США бросают Украину и позволяют России победить

Франсуа Байру (Фото: ЕРА)

Решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине сигнализирует о том, что Америка "бросает" Киев и позволяет России победить. Такое мнение озвучил премьер-министр Франции Франсуа Байру в ходе парламентских дебатов, передает Sky News.

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"Приостановка помощи стране, подвергшейся нападению, во время войны означает отказ от государства, на которое напали, и принятие или надежду на победу агрессора", – заявил он.

Французский премьер также отметил, что после этого Европе нужно "быстро и эффективно" заменить поставки американского вооружения, чтобы Украина "не дала трещину".

Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал парламенту, что Европа должна сделать все возможное, чтобы Украина смогла удержать линию фронта.

"Эта линия фронта является первой линией обороны Европы и Франции. Мы, европейцы, сейчас сталкиваемся с навязанным нам выбором: усилие и свобода или комфорт и рабство", – сказал он.