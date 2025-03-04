ABC News: Украина получила 90% помощи от США, объявленной Байденом в рамках PDA

Джо Байден (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Около 90% вооружений, выделенных Украине в рамках предыдущих пакетов по программе Presidential Drawdown Authority (PDA), уже доставлены в страну. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на двух неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

За последние несколько месяцев администрация 46-го президента США Джо Байдена объявила о четырех пакетах помощи Украине в рамках президентских полномочий.

Пакеты вооружения на общую сумму $3 млрд из запасов Пентагона должны были быть отправлены Украине как можно скорее после объявлений в декабре и январе.

По словам двух американских чиновников, знакомых с ситуацией, около 90% оружия, переданного Украине в рамках PDA, уже доставлены в страну.

В эти пакеты вошло подавляющее большинство критически важных боеприпасов и противотанковых систем. Однако, по их словам, большая часть оставшейся помощи состоит из бронетехники, которая требует больше времени на восстановление. Это оборудование раньше планировалось доставить до августа 2025 года.

Журналисты пишут, что постоянный поток оружия все еще будет двигаться из США в Украину, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет благодаря контрактам, подписанным Киевом с частными американскими компаниями относительно только произведенного оружия. Многие, если не большинство этих контрактов, были оплачены.

Администрация президента США Дональда Трампа все еще может попытаться сорвать эти поставки, используя чрезвычайные органы власти, но пока нет никаких признаков того, что она пытается это сделать.

PDA – это самый быстрый способ доставки военной помощи. Президент США может разрешить передачу имеющегося оборудования непосредственно со складов Пентагона. Он идеально подходит для немедленных нужд, но ограничен доступностью на складе.

Утром 4 марта американские медиа сообщили, что Трамп принял решение приостановить военную помощь Украине.

Впоследствии премьер Польши Туск заявил, что сообщения, поступающие с границы, из хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны.