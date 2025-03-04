Премьер Польши подтвердил, что военная помощь Украине от США остановлена

Дональд Туск (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Военная помощь Украине со стороны Соединенных Штатов действительно приостановлена по приказу президента США Дональда Трампа. Эту информацию подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск, его цитирует Polskie Radio. Также данные подтвердил телеканалу CNN неназванный собеседник в Белом доме.

Туск на заседании правительства заявил, что информация с восточной границы Польши подтверждает, что американская военная помощь Украине приостановлена.

"Сегодня было объявлено решение приостановить американскую помощь Украине и, возможно, начать освобождать Россию от санкций американской стороны. Сегодня у нас нет оснований считать, что это просто слова. Сообщения, поступающие с границы, из хаба в Ясьонце, подтверждают заявления американской стороны", – заявил польский премьер.

Он добавил, что "это ставит Европу, Украину и Польшу в более сложную ситуацию".

Также приостановку военной помощи Украине подтвердил телеканалу CNN неназванный собеседник в Белом доме.

"Президент [Трамп] четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует урегулированию", – сказал представитель Белого дома в комментарии медиа.

По словам официальных лиц, общавшихся с CNN на условиях анонимности, пауза будет касаться всего военного оборудования, которое еще не находится в Украине, и является прямым ответом на то, что Трамп считает плохим поведением президента Владимира Зеленского на прошлой неделе.

Пауза в оказании помощи будет оставаться в силе, пока Трамп не решит, что Зеленский взял на себя обязательство искать мирные переговоры, добавил один из собеседников.