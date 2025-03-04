Премьер Польши подтвердил, что военная помощь Украине от США остановлена
Военная помощь Украине со стороны Соединенных Штатов действительно приостановлена по приказу президента США Дональда Трампа. Эту информацию подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск, его цитирует Polskie Radio. Также данные подтвердил телеканалу CNN неназванный собеседник в Белом доме.
Туск на заседании правительства заявил, что информация с восточной границы Польши подтверждает, что американская военная помощь Украине приостановлена.
"Сегодня было объявлено решение приостановить американскую помощь Украине и, возможно, начать освобождать Россию от санкций американской стороны. Сегодня у нас нет оснований считать, что это просто слова. Сообщения, поступающие с границы, из хаба в Ясьонце, подтверждают заявления американской стороны", – заявил польский премьер.
Он добавил, что "это ставит Европу, Украину и Польшу в более сложную ситуацию".
Также приостановку военной помощи Украине подтвердил телеканалу CNN неназванный собеседник в Белом доме.
"Президент [Трамп] четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует урегулированию", – сказал представитель Белого дома в комментарии медиа.
По словам официальных лиц, общавшихся с CNN на условиях анонимности, пауза будет касаться всего военного оборудования, которое еще не находится в Украине, и является прямым ответом на то, что Трамп считает плохим поведением президента Владимира Зеленского на прошлой неделе.
Пауза в оказании помощи будет оставаться в силе, пока Трамп не решит, что Зеленский взял на себя обязательство искать мирные переговоры, добавил один из собеседников.
- После ссоры в Овальном кабинете Трамп заявил, что Зеленский якобы не готов к миру и хочет "воевать и воевать".
- Трамп назвал "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до окончания войны еще "очень, очень далеко". Американский лидер заявил, что Штаты "не будут долго с этим мириться".
- Утром 4 марта американские медиа писали, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине после спора с Зеленским.