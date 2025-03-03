Трамп назвал "худшим заявлением" слова Зеленского, что до мира еще очень далеко
Президент США Дональд Трамп назвал "худшим заявлением" слова Владимира Зеленского о том, что до окончания войны еще "очень, очень далеко". Такую публикацию американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social.
"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго с этим мириться! Это то, что я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США", – написал президент Штатов.
По его словам, "наверное, это не самое лучшее заявление", сделанное с точки зрения демонстрации силы против России.
"О чем они думают?" – подытожил Трамп.
Накануне, во время общения с журналистами, Зеленский заявил, что до соглашения о завершении войны еще "очень, очень далеко" и что до сих пор "никто не начал" шаги к нему.
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между ним, Трампом и Вэнсом произошел спор, это транслировалось в прямом эфире. После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом без подписания соглашения о полезных ископаемых. Трамп заявил, что Зеленский хочет воевать и не хочет заключать мирное соглашение.
- Госсекретарь Рубио заявлял, что Зеленский должен извиниться перед Трампом. Зеленский сообщал, что не будет этого делать.
- 3 марта советник Трампа Уолтц сообщил, что Белый дом ждет от Зеленского извинений за скандал, подписания соглашения о полезных ископаемых и выражения готовности к мирным переговорам.