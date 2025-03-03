Трамп назвал "худшим заявлением" слова Зеленского, что до мира еще очень далеко

Президент США заявил, что Америка "не будет долго с этим мириться"

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп назвал "худшим заявлением" слова Владимира Зеленского о том, что до окончания войны еще "очень, очень далеко". Такую публикацию американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social.

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго с этим мириться! Это то, что я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США", – написал президент Штатов.

По его словам, "наверное, это не самое лучшее заявление", сделанное с точки зрения демонстрации силы против России.

"О чем они думают?" – подытожил Трамп.

Накануне, во время общения с журналистами, Зеленский заявил, что до соглашения о завершении войны еще "очень, очень далеко" и что до сих пор "никто не начал" шаги к нему.