Зеленский: Украина и США имеют крепкие отношения и они будут продолжаться
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США имеют "крепкие отношения" и они будут продолжаться. Его слова на встрече с журналистами в лондонском аэропорту "Станстед" передает телеканал Sky News.
Главе государства задали вопрос об отношениях Украины с США после его "очень напряженной" встречи в Белом доме с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом.
Несмотря на спор, Зеленский заявил, что отношения между двумя странами "крепкие".
"Мы благодарны народу США. Мы благодарны всем обществам в странах, которые поддерживают нас. Мы очень благодарны", – отметил президент.
Украинский лидер верит в то, что отношения со Штатами будут продолжаться, поскольку Украине нужно добиться успеха.
Глава государства акцентировал, что провал Украины будет означать не только успех диктатора Владимира Путина, но и провал для Европы и США: "И я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы не позволить Путину победить".
Также Зеленский сообщил, что лучшая гарантия безопасности будет включать "сильную украинскую армию" на земле, в воздухе и на море.
Президент считает, что гарантия может "включать определенную форму присутствия Соединенных Штатов, в разных форматах мы можем говорить о противовоздушной обороне, разведке и других вещах". Он отметил, что у США есть "большой опыт".
Накануне в Лондоне состоялся саммит лидеров – в Офисе президента сообщили, что в качестве одной из гарантий безопасности для Украины партнеры рассматривают привлечение механизмов Североатлантического договора НАТО.
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между ним, Трампом и Венсом произошел спор, это транслировалось в прямом эфире. После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом без подписания соглашения о полезных ископаемых. Трамп заявил, что Зеленский хочет воевать и не хочет заключать мирное соглашение.
- Госсекретарь Рубио заявлял, что Зеленский должен извиниться перед лидером США Трампа. Зеленский сообщал, что не будет просить прощения у Трампа.
- Впоследствии глава американской дипломатии сообщил, что Штаты будут готовы возобновить взаимодействие с украинской властью, когда та "будет готова заключить мир".