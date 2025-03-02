Зеленский: Украина и США имеют крепкие отношения и они будут продолжаться

Президент отметил, что Украина, Европа и США "заинтересованы в том, чтобы не позволить Путину победить"

Владимир Зеленский (Фото: Javad Parsa / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США имеют "крепкие отношения" и они будут продолжаться. Его слова на встрече с журналистами в лондонском аэропорту "Станстед" передает телеканал Sky News.

Главе государства задали вопрос об отношениях Украины с США после его "очень напряженной" встречи в Белом доме с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом.

Несмотря на спор, Зеленский заявил, что отношения между двумя странами "крепкие".

"Мы благодарны народу США. Мы благодарны всем обществам в странах, которые поддерживают нас. Мы очень благодарны", – отметил президент.

Украинский лидер верит в то, что отношения со Штатами будут продолжаться, поскольку Украине нужно добиться успеха.

Глава государства акцентировал, что провал Украины будет означать не только успех диктатора Владимира Путина, но и провал для Европы и США: "И я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы не позволить Путину победить".

Также Зеленский сообщил, что лучшая гарантия безопасности будет включать "сильную украинскую армию" на земле, в воздухе и на море.

Президент считает, что гарантия может "включать определенную форму присутствия Соединенных Штатов, в разных форматах мы можем говорить о противовоздушной обороне, разведке и других вещах". Он отметил, что у США есть "большой опыт".

Накануне в Лондоне состоялся саммит лидеров – в Офисе президента сообщили, что в качестве одной из гарантий безопасности для Украины партнеры рассматривают привлечение механизмов Североатлантического договора НАТО.