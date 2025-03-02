Зеленський: Україна та США мають міцні стосунки й вони продовжаться

Президент зауважив, що Україна, Європа та США "зацікавлені у тому, аби не дозволити Путіну перемогти"

Володимир Зеленський (Фото: Javad Parsa / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США мають "міцні стосунки" й вони будуть продовжуватися. Його слова на зустрічі з журналістами у лондонському аеропорту "Станстед" передає телеканал Sky News.

Голові держави поставили питання про відносини України зі США після його "дуже напруженої" зустрічі у Білому домі з президентом Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Попри суперечку, Зеленський заявив, що відносини між двома країнами є "міцними".

"Ми вдячні народу США. Ми вдячні всім суспільствам у країнах, які підтримують нас. Ми дуже вдячні", – зазначив президент.

Лідер вірить у те, що відносини зі Штатами продовжуватимуться, оскільки Україні потрібно досягти успіху.

Голова держави зауважив, що провал України означатиме не тільки успіх диктатора Володимира Путіна, але й провал для Європи та США: "І я думаю, що ми всі зацікавлені у тому, аби не дозволити Путіну перемогти".

Також Зеленський повідомив, що найкраща гарантія для безпеки включатиме "сильну українську армію" на землі, у повітрі та на морі.

Президент вважає, що гарантія може "включати певну форму присутності Сполучених Штатів, у різних форматах ми можемо говорити про протиповітряну оборону, розвідку та інші речі". Він зауважив, що США мають "великий досвід".

Напередодні у Лондоні відбувся саміт лідерів – в Офісі президента повідомили, що як одну з гарантій безпеки для України партнери розглядають залучення механізмів Північноатлантичного договору НАТО.