Зеленський: Україна та США мають міцні стосунки й вони продовжаться
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США мають "міцні стосунки" й вони будуть продовжуватися. Його слова на зустрічі з журналістами у лондонському аеропорту "Станстед" передає телеканал Sky News.
Голові держави поставили питання про відносини України зі США після його "дуже напруженої" зустрічі у Білому домі з президентом Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
Попри суперечку, Зеленський заявив, що відносини між двома країнами є "міцними".
"Ми вдячні народу США. Ми вдячні всім суспільствам у країнах, які підтримують нас. Ми дуже вдячні", – зазначив президент.
Лідер вірить у те, що відносини зі Штатами продовжуватимуться, оскільки Україні потрібно досягти успіху.
Голова держави зауважив, що провал України означатиме не тільки успіх диктатора Володимира Путіна, але й провал для Європи та США: "І я думаю, що ми всі зацікавлені у тому, аби не дозволити Путіну перемогти".
Також Зеленський повідомив, що найкраща гарантія для безпеки включатиме "сильну українську армію" на землі, у повітрі та на морі.
Президент вважає, що гарантія може "включати певну форму присутності Сполучених Штатів, у різних форматах ми можемо говорити про протиповітряну оборону, розвідку та інші речі". Він зауважив, що США мають "великий досвід".
Напередодні у Лондоні відбувся саміт лідерів – в Офісі президента повідомили, що як одну з гарантій безпеки для України партнери розглядають залучення механізмів Північноатлантичного договору НАТО.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між ним, Трампом та Венсом відбулася суперечка, це транслювалося у прямому ефірі. Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім без підписання угоди про корисні копалини. Трамп заявив, що Зеленський хоче воювати й не хоче укладати мирну угоду.
- Держсекретар Рубіо заявляв, що Зеленський має попросити вибачення у Трампа. Зеленський повідомляв, що не буде цього робити.
- Згодом глава американської дипломатії повідомив, що Штати будуть готові відновити взаємодію з українською владою, коли та "буде готова укласти мир".