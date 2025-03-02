У Трампа відповіли, коли США будуть готові відновити взаємодію з Україною

Раніше президент США заявляв, що Зеленський "може повернутися, коли буде готовий до миру"

Марко Рубіо (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США будуть готові відновити взаємодію з українською владою, коли та "буде готова укласти мир". Про це посадовець розповів в інтерв'ю телеканалу ABC News.

Рубіо нагадав про публікацію Дональда Трампа після суперечки з Володимиром Зеленським, у якій лідер США заявив, що український президент "може повернутися, коли буде готовий до миру".

"Він [Трамп] намагається всадити Росію за стіл переговорів, аби побачити, чи є спосіб покласти край цьому конфлікту. Це його мета... І, ви знаєте, сподіваюся, ми дійдемо до точки, коли це стане можливим", – розповів держсекретар.

Він повідомив, що у нього не було контактів з Зеленським починаючи з 28 лютого, коли відбулася суперечка у Білому домі. Водночас посадовець додав, що США та Україна мали "багато контактів" впродовж 10 днів до цього: Зеленський зустрічався з міністром фінансів, держсекретарем та віцепрезидентом США перед запрошенням до Вашингтона.

"Я декілька разів говорив з міністром закордонних справ [України Андрієм Сибігою]. З того часу [з 28 лютого] – ні. І ми побачимо, що буде далі", – зазначив Рубіо.