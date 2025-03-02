"Як гарантію Україні розглядають механізми НАТО". Опубліковано результати саміту в Лондоні

Рішення щодо санкцій проти РФ "залишатимуться на столі, допоки не буде встановлений стійкий мир"

Фото: Офіс президента

Як одну з гарантій безпеки для України партнери розглядають залучення механізмів Північноатлантичного договору НАТО. Про цей та інші результати саміту лідерів у Лондоні повідомили в Офісі президента.

"Крім того, є чітка позиція, що основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії", – йдеться у повідомленні.

Не уточнюється, про які саме механізми договору йдеться, але, серед іншого, у документі є стаття про колективну безпеку, згідно з якою напад на одного члену Альянсу автоматично є нападом на усіх.

Також лідери обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, зокрема йдеться про інвестиції у внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення видатків на оборонну промисловість Європи.

Рішення щодо санкцій проти РФ "залишатимуться на столі, допоки не буде встановлений стійкий мир". Це стосується і заморожених російських активів.

Початок перемир'я має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей – цей крок має продемонструвати "справжній намір Росії щодо миру", передає ОП.

Окрім цього політики обговорили важливість ролі Сполучених Штатів для "забезпечення достатньої підтримки та спільної роботи заради закінчення війни і трансатлантичної єдності".

Продовжуватиметься робота з розробки "конкретного плану" на основі пропозицій Франції та Великої Британії. Прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер анонсував, що над документом працюватимуть разом з Україною й після узгодження представлять його США.

Наступна зустріч очікується "найближчим часом", на ній має бути представлений новий посилений оборонний план для Європи.

"Єдність Європи – на надзвичайно високому рівні, якого давно не було", – написав про саміт президент Володимир Зеленський.