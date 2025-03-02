Генсек НАТО про саміт у Лондоні: Більше країн Європи підвищать видатки на оборону
За результатами саміту лідерів у Лондоні генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що більше європейських країн підвищать видатки на оборону. Слова посадовця цитує BBC.
Посадовець назвав таке збільшення витрат "дуже хорошою новиною" і знову наголосив на необхідності "більш справедливого балансу" зі США.
Загалом генсек НАТО схарактеризував перемовини як "дійсно позитивні".
Щодо гарантій безпеки для України Рютте заявив: спочатку треба переконатися, що є мирна угода, перш ніж починати дискусії про те, як її гарантувати.
У неділю, 2 березня, прем'єр Британії провів саміт щодо оборони та безпеки, у якому взяли участь лідери понад 10 держав, а також представники НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.
Cтармер повідомив, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною, щоб сформувати й представити мирний план США.
- Британія анонсувала нову угоду з Україною, яка дозволить придбати 5000 ракет протиповітряної оборони – йдеться про легке озброєння, яке вже ефективно знищує російські "шахеди".