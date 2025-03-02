Генсек НАТО про саміт у Лондоні: Більше країн Європи підвищать видатки на оборону

Рютте схарактеризував перемовини як "дійсно позитивні"

Марк Рютте (Фото: NEIL HALL / EPA)

За результатами саміту лідерів у Лондоні генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що більше європейських країн підвищать видатки на оборону. Слова посадовця цитує BBC.

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Посадовець назвав таке збільшення витрат "дуже хорошою новиною" і знову наголосив на необхідності "більш справедливого балансу" зі США.

Загалом генсек НАТО схарактеризував перемовини як "дійсно позитивні".

Щодо гарантій безпеки для України Рютте заявив: спочатку треба переконатися, що є мирна угода, перш ніж починати дискусії про те, як її гарантувати.