Генсек НАТО о саммите в Лондоне: Больше стран Европы повысят расходы на оборону
По результатам саммита лидеров в Лондоне, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что больше европейских стран увеличат расходы на оборону. Слова чиновника цитирует BBC.
Чиновник назвал такое увеличение расходов "очень хорошей новостью" и вновь отметил необходимость "более справедливого баланса" с США.
В целом генсек НАТО охарактеризовал переговоры как "действительно позитивные".
Что касается гарантий безопасности для Украины, Рютте заявил: сначала нужно убедиться, что есть мирное соглашение, прежде чем начинать дискуссии о том, как его гарантировать.
В воскресенье, 2 марта, премьер Британии провел саммит по обороне и безопасности, в котором приняли участие лидеры более 10 государств, а также представители НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.
Cтармер сообщил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной, чтобы сформировать и представить мирный план США.
- Британия анонсировала новое соглашение с Украиной, которое позволит приобрести 5000 ракет противовоздушной обороны – речь идет о легком вооружении, которое уже эффективно уничтожает российские "шахеды".