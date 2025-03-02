Генсек НАТО о саммите в Лондоне: Больше стран Европы повысят расходы на оборону

Рютте охарактеризовал переговоры как "действительно позитивные"

Марк Рютте (Фото: NEIL HALL / EPA)

По результатам саммита лидеров в Лондоне, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что больше европейских стран увеличат расходы на оборону. Слова чиновника цитирует BBC.

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Чиновник назвал такое увеличение расходов "очень хорошей новостью" и вновь отметил необходимость "более справедливого баланса" с США.

В целом генсек НАТО охарактеризовал переговоры как "действительно позитивные".

Что касается гарантий безопасности для Украины, Рютте заявил: сначала нужно убедиться, что есть мирное соглашение, прежде чем начинать дискуссии о том, как его гарантировать.