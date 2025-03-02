Украина сможет приобрести 5000 ракет ПВО – Стармер анонсировал новое соглашение

Речь идет о закупке на сумму около $2 млрд

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: CHRISTOPHE ENA/EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал новое соглашение, которое позволит Украине приобрести 5000 ракет противовоздушной обороны. Слова политика после саммита лидеров в Лондоне передает телеканал Sky News.

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Соглашение позволит Украине использовать около $2 млрд экспортного финансирования Великобритании.

По словам премьера, это создаст новые рабочие места в оборонном секторе Соединенного Королевства.

"Это будет иметь жизненно важное значение для защиты критической инфраструктуры и укрепления Украины", – добавил Стармер.

Он также отметил, что Британия будет готова защищать мир в Украине - и это будет включать "сапоги на земле" (присутствие войск) и "самолеты в небе".

Политик отметил, что Британія готова делать это вместе с другими странами.

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