Украина сможет приобрести 5000 ракет ПВО – Стармер анонсировал новое соглашение
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал новое соглашение, которое позволит Украине приобрести 5000 ракет противовоздушной обороны. Слова политика после саммита лидеров в Лондоне передает телеканал Sky News.
Соглашение позволит Украине использовать около $2 млрд экспортного финансирования Великобритании.
По словам премьера, это создаст новые рабочие места в оборонном секторе Соединенного Королевства.
"Это будет иметь жизненно важное значение для защиты критической инфраструктуры и укрепления Украины", – добавил Стармер.
Он также отметил, что Британия будет готова защищать мир в Украине - и это будет включать "сапоги на земле" (присутствие войск) и "самолеты в небе".
Политик отметил, что Британія готова делать это вместе с другими странами.
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