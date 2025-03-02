"Украину нужно превратить в стального дикобраза". Глава ЕК сделала заявление после саммита
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что необходимо "срочно перевооружить Европу" и предоставить Украине "всесторонние гарантии безопасности". Об этом она рассказала после саммита безопасности и обороны в Лондоне, передает газета The Guardian.
По словам чиновника, лидеры провели "хорошую и откровенную дискуссию", обсуждая, что необходимо сделать, чтобы поставить Украину в позицию силы.
Она отметила, что Украине нужны "всесторонние гарантии безопасности", поддерживающие ее экономические и военные позиции.
Чиновница заявила, что европейцы должны работать над тем, чтобы "по сути превратить Украину в стального дикобраза, неперевариваемого для потенциальных захватчиков".
Фон дер Ляен заявила, что "мы должны срочно перевооружить Европу" и сообщила, что Еврокомиссия предложит план по этому вопросу во время заседания Европейского совета 6 марта, поскольку "мы действительно должны значительно активизироваться".
"Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это для безопасности Европейского союза, и мы должны, в геостратегической среде, в которой мы живем, готовиться к худшему, а потому усиливать оборону", – заявила чиновник.
Отвечая на вопрос о ее послании в США, чиновник заявила, что Европа вместе со Штатами готова "защищать демократию и принцип верховенства закона, то, что вы не можете вторгаться и запугивать своего соседа или менять границы силой".
В воскресенье, 2 марта, премьер Британии проводит саммит по обороне и безопасности, в котором принимают участие лидеры более 10 государств, а также представители НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Cтармер сообщил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной, чтобы сформировать и представить мирный план США.
Во время открытия мероприятия Стармер сообщил, что Европа сталкивается с выпадающим "раз в поколение" моментом для своей безопасности.
Президент Литвы после разговора с британским премьером заявил, что США и Украине следует вернуться за стол переговоров вместе с европейцами.