Макрон: На саммите Евросовета могут быть приняты решения по обороне на сотни миллиардов

Президент отметил, что на реализацию такого проекта понадобятся годы – поэтому в краткосрочной перспективе Европе нужно сохранить поддержку США

Эмманюэль Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN/EPA)

На экстренном саммите Европейского Совета 6 марта может быть принято решение о "колоссальном финансировании" обороны, что, вероятно, соответствует сотням миллиардов евро. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете La Tribune.

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"Цель этой встречи – увеличить поддержку Украины и предоставить Европейской комиссии мандат как можно быстрее начать масштабное и совместное финансирование, потому что на кону наша безопасность", – рассказал французский лидер.

Макрон уверен, что 27 стран-членов ЕС будут единодушны в этом вопросе.

Президент подчеркнул, что саммит очень важен – речь идет о "колоссальном финансировании", которое, вероятно, соответствует сотням миллиардов евро.

В то же время он признал, что на реализацию такого проекта пойдут годы – поэтому в краткосрочной перспективе Европа должна "сделать все, чтобы сохранить поддержку американцев".

"Многие европейские страны построили свою безопасность на трансатлантических связях [НАТО]. Нам нужно вернуться к очень старым европейским привычкам. За четверть полночь, но у нас еще есть преимущество. У нас все еще есть средства, чтобы добиться успеха в этом европейском стратегическом скачке", – рассказал Макрон.

18 февраля 2025 года Politico сообщило, что члены ЕС готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро.

22 февраля издание заявило, что сумма запланированного пособия увеличилась до 20 млрд евро, поскольку США все больше демонстрируют отход от поддержки Киева.

Газета Spiegel заявила, что из-за позиции Франции и Италии возникли трудности с согласованием большого пакета помощи Украине на уровне ЕС.