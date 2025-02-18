ЕС готовит военную помощь Украине на 6 млрд евро – Politico
Страны-члены Европейского Союза готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, поскольку они стремятся усилить стратегическую позицию Киева в начале возглавляемых США переговоров с Россией. Об этом заявляет издание Politico со ссылкой на троих анонимных дипломатов ЕС.
По данным медиа, эта новая помощь, которая должна "вмещать все" (от 1,5 млн артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны), станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Новый пакет могут представить перед символическим визитом европейских комиссаров в Киев 24 февраля, сообщает издание.
Два анонимных дипломата заявили, что пакет на 6 млрд евро является отправной точкой, и эта помощь может увеличиться до 10 млрд или больше, поскольку страны будут изучать свои запасы, чтобы понять, что они могут прислать в Украину. Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС рассмотрят пакет помощи во время очередной встречи в Брюсселе, которая должна состояться на следующей неделе.
Страны могут вложиться как военным компонентом, так и деньгами, а их финансовый вклад в пакет будет пропорционален их валовому национальному доходу, отметил один из дипломатов.
"Большой пакет военной помощи станет ощутимым проявлением решимости ЕС поддержать Украину после того, как экстренная встреча лидеров в Париже в понедельник не принесла конкретных решений. Евросоюз был отстранен от переговоров между США и Россией по поводу прекращения войны, что вызвало возмущение в столицах ЕС, а также в Киеве", – отмечает Politico.
Среди прочего, считает СМИ, этот пакет может усилить аргумент ЕС в пользу включения блока в мирные переговоры.
Пока неизвестно, согласует ли ЕС этот пакет помощи в целом или его поддержит коалиция желающих стран. Один из дипломатов отметил, что единодушное одобрение помощи маловероятно, учитывая противодействие со стороны Венгрии.
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