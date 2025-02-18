ЕС готовит военную помощь Украине на 6 млрд евро – Politico

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Страны-члены Европейского Союза готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, поскольку они стремятся усилить стратегическую позицию Киева в начале возглавляемых США переговоров с Россией. Об этом заявляет издание Politico со ссылкой на троих анонимных дипломатов ЕС.

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По данным медиа, эта новая помощь, которая должна "вмещать все" (от 1,5 млн артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны), станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Новый пакет могут представить перед символическим визитом европейских комиссаров в Киев 24 февраля, сообщает издание.

Два анонимных дипломата заявили, что пакет на 6 млрд евро является отправной точкой, и эта помощь может увеличиться до 10 млрд или больше, поскольку страны будут изучать свои запасы, чтобы понять, что они могут прислать в Украину. Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС рассмотрят пакет помощи во время очередной встречи в Брюсселе, которая должна состояться на следующей неделе.

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Страны могут вложиться как военным компонентом, так и деньгами, а их финансовый вклад в пакет будет пропорционален их валовому национальному доходу, отметил один из дипломатов.

"Большой пакет военной помощи станет ощутимым проявлением решимости ЕС поддержать Украину после того, как экстренная встреча лидеров в Париже в понедельник не принесла конкретных решений. Евросоюз был отстранен от переговоров между США и Россией по поводу прекращения войны, что вызвало возмущение в столицах ЕС, а также в Киеве", – отмечает Politico.

Среди прочего, считает СМИ, этот пакет может усилить аргумент ЕС в пользу включения блока в мирные переговоры.

Пока неизвестно, согласует ли ЕС этот пакет помощи в целом или его поддержит коалиция желающих стран. Один из дипломатов отметил, что единодушное одобрение помощи маловероятно, учитывая противодействие со стороны Венгрии.