Франция созовет вторую встречу по Украине: теперь с другими странами – Reuters

Некоторые страны были недовольны тем, что предыдущая встреча была только для избранных лидеров, а не полноценным саммитом ЕС, заявили источники медиа

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Франция планирует провести вторую встречу для обсуждения Украины и безопасности Европы 19 февраля, но на этот раз пригласит европейские страны, которые не были на первом мероприятии, и союзницу по НАТО Канаду. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники среди дипломатов.

Два собеседника сообщили, что на мероприятие приглашены Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Формат мероприятия будет гибридным, в частности предусмотрено участие по видеосвязи, сообщили три неназванных дипломата.

Накануне Франции Эмманюэль Макрон провел саммит с участием глав правительств Германии, Италии, Испании, Великобритании, Дании, Польши и Нидерландов, а также президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Европейского совета Антониу Кошту и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

В то же время некоторые страны были недовольны тем, что эта встреча была лишь для избранных лидеров, а не полноценным саммитом Евросоюза, заявили Reuters чиновники ЕС.

Офис Макрона пока не комментировал информацию о новой встрече.