Франция созовет вторую встречу по Украине: теперь с другими странами – Reuters
Франция планирует провести вторую встречу для обсуждения Украины и безопасности Европы 19 февраля, но на этот раз пригласит европейские страны, которые не были на первом мероприятии, и союзницу по НАТО Канаду. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники среди дипломатов.
Два собеседника сообщили, что на мероприятие приглашены Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Формат мероприятия будет гибридным, в частности предусмотрено участие по видеосвязи, сообщили три неназванных дипломата.
Накануне Франции Эмманюэль Макрон провел саммит с участием глав правительств Германии, Италии, Испании, Великобритании, Дании, Польши и Нидерландов, а также президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Европейского совета Антониу Кошту и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
В то же время некоторые страны были недовольны тем, что эта встреча была лишь для избранных лидеров, а не полноценным саммитом Евросоюза, заявили Reuters чиновники ЕС.
Офис Макрона пока не комментировал информацию о новой встрече.
- 17 февраля в Париже президент Макрон провел экстренный саммит лидеров стран Европы, чтобы обсудить безопасность на континенте и российско-украинскую войну. О проведении встречи стало известно на Мюнхенской конференции, во время которой вице-президент Штатов Венс раскритиковал Европу в своей речи.
- После встречи Макрон провел переговоры с президентом США Трампом и своим украинским коллегой Зеленским. Президент Украины заявил, что в Европе есть положительное решение о размещении военного контингента в Украине, вопрос в том, какие именно страны готовы к этому.
- Накануне встречи британский премьер Стармер заявил о готовности разместить войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности и выполнения мирного соглашения. Его польский коллега Туск сообщил, что Польша не планирует отправлять своих военных на украинскую территорию, но будет поддерживать страны, которые готовы предоставить такие гарантии.