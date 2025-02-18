Франція скличе другу зустріч щодо України та безпеки: тепер з іншими країнами – Reuters
Франція планує провести другу зустріч для обговорення України та безпеки Європи 19 лютого, але цього разу запросить європейські країни, що не були на першому заході, та союзницю по НАТО Канаду. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на анонімні джерела серед дипломатів.
Два співрозмовники повідомили, що на захід запрошено Норвегію, Канаду, Литву, Естонію, Латвію, Чехію, Грецію, Фінляндію, Румунію, Швецію та Бельгію. Формат заходу буде гібридним, зокрема передбачено участь за відеозв'язком, повідомили три неназвані дипломати.
Напередодні президент Франції Емманюель Макрон провів саміт за участю голів урядів Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Данії, Польщі та Нідерландів, а також президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошту та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Водночас деякі країни були незадоволені тим, що ця зустріч була лише для обраних лідерів, а не повноцінним самітом Євросоюзу, заявили Reuters посадовці ЄС.
Офіс Макрона наразі не коментував інформацію про нову зустріч.
- 17 лютого у Парижі президент Макрон провів екстрений саміт лідерів країн Європи, щоб обговорити безпеку на континенті та російсько-українську війну. Про проведення зустрічі стало відомо на Мюнхенській конференції, під час якої віцепрезидент Штатів Венс розкритикував Європу у своїй промові.
- Після зустрічі Макрон провів переговори з президентом США Трампом та своїм українським колегою Зеленським. Президент України заявив, що у Європі є позитивне рішення стосовно розміщення військового контингенту в Україні, питання у тому, які саме країни готові на це.
- Напередодні зустрічі британський прем'єр Стармер заявив про готовність розмістити війська в Україні для забезпечення гарантій безпеки та виконання мирної угоди. Його польський колега Туск повідомив, що Польща не планує відправляти своїх військових на українську територію, але підтримуватиме країни, які будуть готові надати такі гарантії.