Франція скличе другу зустріч щодо України та безпеки: тепер з іншими країнами – Reuters

Деякі країни були незадоволені тим, що попередня зустріч була лише для обраних лідерів, а не повноцінним самітом Євросоюзу, заявили джерела агенції

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Франція планує провести другу зустріч для обговорення України та безпеки Європи 19 лютого, але цього разу запросить європейські країни, що не були на першому заході, та союзницю по НАТО Канаду. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на анонімні джерела серед дипломатів.

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Два співрозмовники повідомили, що на захід запрошено Норвегію, Канаду, Литву, Естонію, Латвію, Чехію, Грецію, Фінляндію, Румунію, Швецію та Бельгію. Формат заходу буде гібридним, зокрема передбачено участь за відеозв'язком, повідомили три неназвані дипломати.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон провів саміт за участю голів урядів Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Данії, Польщі та Нідерландів, а також президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошту та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Водночас деякі країни були незадоволені тим, що ця зустріч була лише для обраних лідерів, а не повноцінним самітом Євросоюзу, заявили Reuters посадовці ЄС.

Офіс Макрона наразі не коментував інформацію про нову зустріч.