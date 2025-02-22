Spiegel: Франция и Италии тормозят выделение Украине военной помощи на 20 млрд евро
Из-за позиции Франции и Италии возникли трудности с согласованием большого пакета помощи Украине на уровне Европейского Союза. Об этом сообщила немецкая газета Spiegel со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Инициативу о военной помощи выдвинули дипломаты из офиса верховной представительницы Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Сначала речь шла о 7 млрд евро, но сейчас обсуждается сумма в 20 млрд евро.
Планируется, что пакет будет содержать три элемента:
→ около 1,5 млн снарядов;
→ помощь для систем противовоздушной обороны;
→ возможности для реабилитации военных и дальнейшего обучения украинских бригад.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже заявил, что Будапешт заблокирует пакет. Деньги европейских налогоплательщиков не должны использоваться для продолжения войны, добавил он.
В дипломатических кругах говорят, что сопротивление Венгрии и Словакии играет второстепенную роль, пишет Spiegel. Однако два центральных игрока оказались скептическими на внутренних встречах. Речь идет о Франции и Италии.
Обе страны имеют большую задолженность и практически не имеют возможности для маневра в своих национальных бюджетах.
В то же время и президент Франции Эмманюэль Макрон, и глава правительства Италии Джорджа Мелони настаивают на ведущей роли европейцев в переговорах об урегулировании войны России против Украины.
- 18 февраля 2025 года Politico сообщила, что члены ЕС готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро.
- 22 февраля стало известно, что сумма запланированной помощи увеличилась до 20 млрд евро, поскольку США все больше демонстрируют отход от поддержки Киева.