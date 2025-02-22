Spiegel: Франція та Італії гальмують виділення Україні військової допомоги на 20 млрд євро

Емманюель Макрон і Джорджа Мелоні (Фото: Ettore Ferrari / EPA)

Через позицію Франції та Італії виникли труднощі з погодженням великого пакета допомоги Україні на рівні Європейського Союзу. Про це повідомила німецька газета Spiegel із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Ініціативу щодо військової допомоги висунули дипломати з офісу верховної представниці Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас. Спершу йшлося про 7 млрд євро, але наразі обговорюється сума у 20 млрд євро.

Планується, що пакет міститиме три елементи:

→ близько 1,5 млн снарядів;

→ допомога для систем протиповітряної оборони;

→ можливості для реабілітації військових та подальшого навчання українських бригад.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вже заявив, що Будапешт заблокує пакет. Гроші європейських платників податків не повинні використовуватися для продовження війни, додав він.

У дипломатичних колах кажуть, що опір Угорщини та Словаччини відіграє другорядну роль, пише Spiegel. Однак два центральні гравці виявилися скептичними на внутрішніх зустрічах. Йдеться про Францію та Італію.

Обидві країни мають велику заборгованість і практично не мають можливості для маневру у своїх національних бюджетах.

Водночас і президент Франції Емманюель Макрон, і очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні наполягають на провідній ролі європейців у переговорах щодо врегулювання війни Росії проти України.