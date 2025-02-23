Евросовет соберется на специальное заседание по Украине и безопасности Европы
Антониу Кошта (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Председатель Европейского совета Антониу Кошта решил созвать специальное заседание этого института на 6 марта.

"Мы переживаем решающий момент для Украины и европейской безопасности", – написал чиновник в соцсети X.

Кошту отметил, что во время консультаций с европейскими лидерами услышал общую приверженность решению этих задач на уровне ЕС: усиление обороны Европы и "решительный вклад" в мир на континенте и долгосрочную безопасность Украины.

Чиновник анонсировал, что продолжит работу вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и всеми государствами-членами ЕС.

СПРАВКА
Евросовет – это высший политический орган ЕС, состоящий из глав государств и правительств членов блока.
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