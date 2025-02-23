Евросовет соберется на специальное заседание по Украине и безопасности Европы
Председатель Европейского совета Антониу Кошта решил созвать специальное заседание этого института на 6 марта.
"Мы переживаем решающий момент для Украины и европейской безопасности", – написал чиновник в соцсети X.
Кошту отметил, что во время консультаций с европейскими лидерами услышал общую приверженность решению этих задач на уровне ЕС: усиление обороны Европы и "решительный вклад" в мир на континенте и долгосрочную безопасность Украины.
Чиновник анонсировал, что продолжит работу вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и всеми государствами-членами ЕС.
СПРАВКАЕвросовет – это высший политический орган ЕС, состоящий из глав государств и правительств членов блока.
- 18 февраля Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны-члены ЕС готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, поскольку они стремятся усилить стратегическую позицию Киева в начале возглавляемых США переговоров с Россией.
- 22 февраля это же издание заявило, что европейские страны готовят масштабный пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 20 млрд евро, поскольку США все больше демонстрируют отход от поддержки Киева.
- 23 февраля президент Зеленский сообщил, что европейские страны "уже думают" над форматом увеличения помощи Украине в случае вызовов. Глава государства высказывался в контексте возможного сокращения американской помощи для Украины.