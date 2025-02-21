NYT: Рубио звонил и успокаивал европейцев после встречи американцев с россиянами

В разговоре с Марко Рубио участвовали чиновники из Великобритании, Германии, Италии и Франции

Марко Рубио (Фото: Orlando Barria/EPA)

После встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии государственный секретарь США Марко Рубио сигнализировал о перезагрузке отношений с Кремлем. Однако через несколько часов он пытался заверить европейских союзников, что переговоры не означают резкого отхода от американской политики. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на краткое изложение телефонного разговора Рубио с европейскими чиновниками.

Переговоры на этой неделе в Эр-Рияде были задуманы как первый шаг в процессе урегулирования войны РФ против Украины и проверка того, серьезно ли Кремль настроен на заключение соглашения, сказал Рубио во время разговора с несколькими европейскими дипломатами.

Европейские чиновники не были уверены, что делать со взвешенной оценкой госсекретаря, прозвучавшей в то время, когда лидеры на континенте пытались понять очевидное возобновление отношений между Вашингтоном и Москвой.

Рубио сказал европейцам, что администрация Трампа не планирует навязывать Украине и Европе условия какого-либо двустороннего соглашения с Россией, согласно краткому изложению разговора, подготовленного европейскими чиновниками.

Также госсекретарь заявил, что США не отменят санкции против России при отсутствии заметных изменений в поведении Москвы, хотя он оставил открытыми двери для ограниченного смягчения некоторых санкций, если россияне начнут принимать меры, к которым стремится администрация.

По словам Рубио, администрация президента США Дональда Трампа получила данные о том, что Россия могла попытаться использовать переговоры, чтобы посеять разногласия на Западе или облегчить свою изоляцию на международной арене, согласно итогу разговора, с которым ознакомились журналисты.

Госдепартамент не ответил на запрос журналистов прокомментировать разговор главы ведомства с европейцами.

После встречи с российскими официальными лицами, продолжавшейся более четырех часов в Эр-Рияде, Рубио предоставил публично несколько подробностей о том, что было достигнуто. Он сказал, что Россия и Соединенные Штаты согласились работать над мирным урегулированием для Украины, восхваляя Трампа как "единственного лидера в мире", который мог бы осуществить такое сближение между давними противниками.

Сообщение Рубио к европейским чиновникам после встречи в Эр-Рияде было более тонким и более примирительным, согласно краткому изложению телефонного разговора, в котором принимали участие официальные лица из Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Часть разговора была посвящена объяснению, почему к переговорам не приобщили украинцев и европейцев. По его словам, большая часть разговора была сосредоточена на двусторонних вопросах между Соединенными Штатами и Россией. Это включало начало дискуссии о снятии ограничений по посольствам, которые были фактически закрыты в обеих странах из-за высылки многих дипломатов.

Переговоры между делегациями по снятию этих дипломатических ограничений станут первой проверкой намерений России, пояснил Рубио. Он добавил, что неудача в переговорах по посольствам показала бы, что Кремль несерьезно настроен на переговоры о прекращении войны в Украине.

Госсекретарь сказал европейцам, что он не может сказать, исходя из одной встречи, серьезно ли россияне настроены на заключение соглашения. Рубио закончил разговор, как отмечено в резюме, пообещав информировать союзников Америки и призвав к единству.

18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией. Американская делегация рассматривала встречу с представителями РФ как первичный контакт, который поможет понять, настроена ли Москва на переговоры о завершении войны против Украины.

Госдеп США сообщил, что стороны договорились создать переговорные группы по прекращению войны в Украине.

19 февраля Рубио заявил, что США сохранят санкции против РФ, по крайней мере, до заключения соглашения о прекращении российско-украинской войны.