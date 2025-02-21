Рубио рассказал, от чего зависит время встречи Трампа и Путина

По словам госсекретаря США, одним из факторов является прогресс в прекращении войны против Украины

Трамп и Путин во время встречи в Хельсинки 16 июля 2018 года (Фото: Anatoly Maltsev / EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио поставил в зависимость время встречи президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина от прогресса в прекращении войны против Украины. Об этом он сказал в интервью журналистке Кэтрин Герридж.

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"Я думаю, то, когда состоится эта встреча, во многом будет зависеть от того, сможем ли мы добиться прогресса в прекращении войны в Украине", – заявил Рубио.

Он также говорил министру внешних дел России Сергею Лаврову и другим официальным лицам РФ на переговорах в Саудовской Аравии, что встречи Трампа и Путина не будет, "пока мы не узнаем, о чем будет эта встреча".

Рубио заверил, что единственной договоренностью с россиянами в Саудовской Аравии было продолжение переговоров относительно прекращения войны против Украины.

По его словам, дата встречи Трампа и Путина неизвестна.

Как сказал Рубио, серьезность россиян могут определить "то, что они предлагают, в чем они готовы уступить, что они готовы рассмотреть" для прекращения войны. Но сейчас переговоры находятся не на этом этапе.

"Единственный путь – это проверить их. По сути, вовлечь их и сказать: "Хорошо, серьезно ли вы настроены на прекращение войны? И если да, то каковы ваши требования? Отличаются ли ваши публичные и частніе требования?" – отметил Рубио.