Рубио рассказал, от чего зависит время встречи Трампа и Путина
Государственный секретарь США Марко Рубио поставил в зависимость время встречи президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина от прогресса в прекращении войны против Украины. Об этом он сказал в интервью журналистке Кэтрин Герридж.
"Я думаю, то, когда состоится эта встреча, во многом будет зависеть от того, сможем ли мы добиться прогресса в прекращении войны в Украине", – заявил Рубио.
Он также говорил министру внешних дел России Сергею Лаврову и другим официальным лицам РФ на переговорах в Саудовской Аравии, что встречи Трампа и Путина не будет, "пока мы не узнаем, о чем будет эта встреча".
Рубио заверил, что единственной договоренностью с россиянами в Саудовской Аравии было продолжение переговоров относительно прекращения войны против Украины.
По его словам, дата встречи Трампа и Путина неизвестна.
Как сказал Рубио, серьезность россиян могут определить "то, что они предлагают, в чем они готовы уступить, что они готовы рассмотреть" для прекращения войны. Но сейчас переговоры находятся не на этом этапе.
"Единственный путь – это проверить их. По сути, вовлечь их и сказать: "Хорошо, серьезно ли вы настроены на прекращение войны? И если да, то каковы ваши требования? Отличаются ли ваши публичные и частніе требования?" – отметил Рубио.
- 12 февраля 2025 года стало известно о том, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посетив страны друг друга".
- 16 февраля Трамп заявил, что может встретиться с Путиным "очень, очень скоро".