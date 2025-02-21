Рубіо розповів, від чого залежить час зустрічі Трампа і Путіна

За словами держсекретаря США, одним з факторів є прогрес в припиненні війни проти України

Трамп і Путін під час зустрічі в Гельсінкі 16 липня 2018 року (Фото: Anatoly Maltsev / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо пов'язав з прогресом у припиненні війни проти України час зустрічі президента Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Кетрін Геррідж.

"Я думаю, те, коли відбудеться ця зустріч, багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти прогресу в припиненні війни в Україні", – заявив Рубіо.

Він також казав міністру зовнішніх справ Росії Сергію Лаврову та іншим офіційним особам РФ на переговорах в Саудівській Аравії, що зустрічі Трампа і Путіна не буде, "доки ми не дізнаємося, про що буде ця зустріч".

Рубіо запевнив, що єдиною домовленістю з росіянами в Саудівській Аравії було продовження переговорів щодо припинення війни проти України.

За його словами, дата зустрічі Трампа і Путіна невідома.

Як сказав Рубіо, серйозність росіян можуть визначити "те, що вони пропонують, чим вони готові поступитися, що вони готові розглянути" для припинення війни. Але зараз переговори перебувають не на цьому етапі.

"Єдиний шлях – це перевірити їх. По суті, залучити їх і сказати: "Добре, чи серйозно ви налаштовані на припинення війни? І якщо так, то які ваші вимоги? Чи відрізняються ваші публічні та приватні вимоги?" – зазначив Рубіо.