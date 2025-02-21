NYT: Рубіо телефонував і заспокоював європейців після зустрічі американців із росіянами

У розмові з Марко Рубіо брали участь посадовці з Британії, Німеччини, Італії та Франції

Марко Рубіо (Фото: Orlando Barria/EPA)

Після зустрічі з російською делегацією в Саудівській Аравії державний секретар США Марко Рубіо сигналізував про перезавантаження відносин із Кремлем. Однак через кілька годин він намагався запевнити європейських союзників, що переговори не означають різкого відходу від американської політики. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на короткий виклад телефонної розмови Рубіо з європейськими посадовцями.

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Переговори цього тижня в Ер-Ріяді були задумані як перший крок у процесі врегулювання війни РФ проти України й перевірка того, чи серйозно Кремль налаштований на укладання угоди, сказав Рубіо під час розмови з кількома європейськими дипломатами.

Європейські посадовці не були впевнені, що робити з виваженою оцінкою держсекретаря, яка пролунала в той час, коли лідери на континенті намагалися зрозуміти очевидне відновлення відносин між Вашингтоном і Москвою.

Рубіо сказав європейцям, що адміністрація Трампа не планує нав’язувати Україні та Європі умови будь-якої двосторонньої угоди з Росією, згідно з коротким викладом розмови, підготовленим європейськими чиновниками.

Також держсекретар заявив, що США не скасують санкції проти Росії за відсутності помітних змін у поведінці Москви, хоча він залишив відкритими двері для обмеженого пом’якшення деяких санкцій, якщо росіяни почнуть вживати заходів, яких прагне адміністрація.

За словами Рубіо, адміністрація президента США Дональда Трампа отримала дані про те, що Росія могла спробувати використати переговори, щоб посіяти розбіжності на Заході або полегшити свою ізоляцію на міжнародній арені, згідно з підсумком розмови, з яким ознайомилися журналісти.

Держдепартамент не відповів на запит журналістів прокоментувати розмову очільника відомства з європейцями.

Після зустрічі з російськими офіційними особами, яка тривала понад чотири години в Ер-Ріяді, Рубіо надав публічно кілька подробиць про те, чого було досягнуто. Він сказав, що Росія та Сполучені Штати погодилися працювати над мирним врегулюванням для України, вихваляючи Трампа як "єдиного лідера у світі", який міг би здійснити таке зближення між давніми противниками.

Повідомлення Рубіо до європейських чиновників після зустрічі в Ер-Ріяді було тоншим і більш примирливим, згідно з коротким викладом телефонної розмови, в якій брали участь офіційні особи з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Частина розмови була присвячена поясненню, чому до переговорів не долучили українців і європейців. За його словами, більша частина розмови була зосереджена на двосторонніх питаннях між Сполученими Штатами та Росією. Це включало початок дискусії про зняття обмежень щодо їхніх посольств, які були фактично закриті в обох країнах через вислання багатьох дипломатів.

Переговори між делегаціями щодо зняття цих дипломатичних обмежень стануть першою перевіркою намірів Росії, пояснив Рубіо. Він додав, що невдача в переговорах щодо посольств показала б, що Кремль несерйозно налаштований на переговори про припинення війни в Україні.

Держсекретар сказав європейцям, що він не може сказати, виходячи з однієї зустрічі, чи серйозно росіяни налаштовані на укладання угоди. Рубіо закінчив розмову, як зазначено в резюме, пообіцявши інформувати союзників Америки та закликавши до єдності.

18 лютого 2025 року у Саудівській Аравії пройшли переговори між США та Росією. Американська делегація розглядала зустріч із представниками РФ як первинний контакт, який допоможе зрозуміти, чи налаштована Москва на переговори про завершення війни проти України.

Держдеп США повідомив, що сторони домовилися створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні.

19 лютого Рубіо заявив, що США збережуть санкції проти РФ принаймні до укладення угоди щодо припинення російсько-української війни.